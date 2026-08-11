Tóm tắt thị trường: Trump đặt điều kiện với Iran, giá Dầu tăng khi hy vọng mở cửa nhanh eo biển Hormuz suy yếu

Phố Wall kết thúc phiên với mức giảm nhẹ. S&P 500 và Dow Jones đều giảm nhẹ, trong khi Nasdaq giảm khoảng 0,3%.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn có một phiên giao dịch kém tích cực, với Nvidia, AMD và Intel đều đóng cửa giảm. Intel chịu áp lực mạnh nhất, giảm 4% sau thông tin công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trị giá 15 tỷ USD. Số tiền huy động sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất chip, đồng thời dẫn đến một mức độ pha loãng nhất định đối với cổ đông hiện hữu.

Thị trường châu Á kết thúc phiên với diễn biến trái chiều. KOSPI của Hàn Quốc nổi bật ở chiều tăng, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà phục hồi mạnh của cổ phiếu Samsung. Nikkei 225 của Nhật Bản cũng diễn biến tích cực, tăng khoảng 2%. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực, với Hang Seng giảm khoảng 0,8%.

Iran đã đưa ra một số điều kiện để mở cửa trở lại eo biển Hormuz, bao gồm yêu cầu bồi thường, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ. Đáp lại, Donald Trump đã có lập trường cứng rắn hơn với Tehran, cho biết Mỹ cũng sẽ yêu cầu bồi thường cho những người Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các cuộc xung đột với Iran. Vấn đề này được cho là sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Do đó, khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng đang suy giảm, trong khi giá Dầu tăng khi thị trường lo ngại các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể tiếp diễn.

Kim loại quý đang khởi đầu ngày với mức giảm nhẹ. Vàng giảm khoảng 0,2%, xuống dưới 4.400 USD/oz, trong khi Bạc giảm hơn 1,5%, giao dịch dưới 65 USD/oz.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. RBA vẫn cho rằng lạm phát đang ở mức quá cao, mặc dù các dữ liệu kinh tế và thị trường lao động yếu hơn đã tạo thêm dư địa để ngân hàng trung ương chờ đợi và đánh giá tình hình. Ngân hàng vẫn thận trọng và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát gia tăng trở lại.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày càng cân nhắc tăng lãi suất vào tháng 9, trong bối cảnh lo ngại lạm phát ở mức cao có thể kéo dài. Thị trường đang đặt trọng tâm lớn hơn vào khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 17–18/9, động thái có thể tiếp tục hỗ trợ đồng Yên Nhật.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng có một động thái đáng chú ý khi lần đầu tiên kể từ tháng 6 không bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng, với lý do thanh khoản hiện đã đủ. Động thái này dường như chỉ phản ánh quyết định quản lý thanh khoản trong nước, thay vì đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ.

Bất kỳ đà tăng bền vững nào của đồng Yên được dự báo sẽ chủ yếu phụ thuộc vào việc BoJ tiếp tục tăng lãi suất, thay vì dòng vốn hồi hương hoặc khả năng can thiệp tiền tệ. Lần can thiệp phối hợp mới nhất giữa Mỹ và Nhật Bản chỉ mang lại hỗ trợ tạm thời cho đồng Yên, trong khi việc Tokyo chưa có thêm động thái quyết liệt đã khiến đồng tiền này suy yếu trở lại.