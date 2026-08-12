CẬP NHẬT MỚI: CPI của Mỹ phù hợp với dự kiến! EURUSD đi ngang

19:30, Mỹ - Dữ liệu lạm phát tháng 7:

CPI YoY: Thực tế 3,4% | Dự báo 3,4% | Trước đó 3,5%

CPI MoM: Thực tế 0,1% | Dự báo 0,1% | Trước đó -0,4%

Core CPI YoY: Thực tế 2,5% | Dự báo 2,5% | Trước đó 2,6%

Lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 đúng như kỳ vọng, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2026. Thành phần chi phí nhà ở (Shelter) tiếp tục là động lực chính của lạm phát, đóng góp khoảng 2/3 mức tăng CPI theo tháng. Trong khi đó, chỉ số năng lượng giảm 1,5% MoM, dù vẫn đóng góp đáng kể vào mức lạm phát tính theo năm.

Dữ liệu gần như không tạo ra biến động đáng kể trên các thị trường chính, bởi báo cáo không cung cấp thêm nhiều thông tin mới về định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Các thành phần chính của CPI vẫn đang vận động theo xu hướng dài hạn, trong khi quá trình giảm phát và mục tiêu lạm phát 2% tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cú sốc nguồn cung năng lượng, tác động của thuế quan đang dần phai nhạt và chi tiêu vốn (CAPEX) lớn cho cơ sở hạ tầng AI.

Tuy nhiên, việc CPI không tạo ra bất ngờ theo hướng hawkish đã phần nào hỗ trợ EURUSD, với cặp tiền tăng khoảng 0,1% sau khi dữ liệu được công bố.

Nguồn: xStation5