Chỉ số VIX gặp khó trong việc tăng cao hơn mặc dù Phố Wall còn nhiều bất ổn 🔎

Chỉ số tương lai biến động CBOE VIX (VIX) hôm nay tăng gần 2% lên 22,8, sau khi đã tăng khoảng 20% trong những ngày gần đây, với đỉnh gần 24,5. Những rủi ro chính mà Phố Wall đang tìm cách phòng ngừa hiện nay liên quan đến diễn biến ở Trung Đông (bao gồm khả năng tê liệt vận tải qua Eo biển Hormuz) cũng như những vết nứt ngày càng rõ trong các lĩnh vực tín dụng tư nhân và quỹ đầu tư tư nhân, gần đây được Apollo Global Management chỉ ra. Một số công ty niêm yết tại Mỹ đang gặp khó khăn với các sản phẩm tài chính của họ gồm Blue Owl Capital và “ông lớn” thị trường tư nhân Blackstone. Dưới đây là phân tích những tín hiệu mà VIX đang gửi về biến động của S&P 500.
VIX (H1)
Nhìn vào RSI, có thể thấy sự phân kỳ - chỉ báo đang hạ nhiệt mặc dù chỉ số vẫn trong xu hướng tăng rõ ràng. Trong khi đó, cấu trúc MACD gợi ý khả năng xuất hiện đà giảm ngắn hạn từ các đường trung bình động. Ngược lại, trên khung thời gian hàng giờ, VIX đã rút về khoảng 50, điều này có thể mở ra không gian cho một đợt tăng động mạnh khác.
Nguồn: xStation5
Chỉ số VVIX (biến động kỳ vọng của chính VIX) cho thấy nhu cầu bảo vệ rủi ro giảm giá mạnh, mặc dù thị trường vẫn chưa định giá khả năng xảy ra một cú “crash” — điều này thường yêu cầu VVIX trên 130.
Nguồn: Bloomberg Finance L.P.
Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai VIX kỳ gần nhất và kỳ sau chỉ cho thấy backwardation rất nhẹ (22,8 cho UX1 so với 22,55 cho UX2). Điều này cho thấy thị trường đang định giá rủi ro ngắn hạn hơi cao, nhưng vẫn còn xa so với việc dự đoán một cơn hoảng loạn nghiêm trọng. Cấu trúc kỳ hạn biến động vẫn tương đối phẳng, phản ánh nhiều hơn về việc phòng ngừa ngắn hạn thận trọng chứ không phải dự đoán một cú sốc biến động kéo dài trên toàn thị trường.
Nguồn: Bloomberg Finance L.P.
