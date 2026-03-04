Giá Dầu tăng khoảng 2% trong hôm nay

Dầu đang tăng khoảng 2% hôm nay, với OIL.WTI giao dịch ở mức 76,25 USD/thùng và Brent ở 83,50 USD. Kim loại quý cũng đang hồi phục sau đợt bán tháo ngày hôm qua. Vàng tăng 1,20% lên 5.120 USD/ounce và bạc tăng 3,20% lên 83,30 USD/ounce.

Sự chú ý của dòng vốn toàn cầu vẫn tập trung vào diễn biến ở Trung Đông. Theo ước tính từ IDF, Bộ Quốc phòng UAE và các dữ liệu nguồn mở, Iran đã phóng khoảng 350 tên lửa đạn đạo trong ngày đầu tiên của chiến dịch, nhắm vào các quốc gia Vùng Vịnh gồm UAE, Qatar, Bahrain, cũng như Israel và các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, cường độ tấn công rõ ràng đã giảm trong các ngày tiếp theo - còn khoảng 175 tên lửa vào ngày thứ hai, 120 vào ngày thứ ba và 50 vào ngày thứ tư. Sự giảm này xảy ra sau các đòn không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng tên lửa của Iran, bao gồm trụ sở IRGC, bệ phóng và kho vũ khí.

Việc giảm đáng kể số lượng phóng cho thấy năng lực tấn công của Iran có thể đang suy yếu dưới áp lực quân sự liên tục. Điều này làm tăng khả năng xung đột có thể trở nên một chiều nếu cơ sở hạ tầng phóng tiếp tục bị vô hiệu hóa. Đồng thời, mức độ bất định vẫn cao, và việc xác định xu hướng sau ngày thứ tư của xung đột mang rủi ro đáng kể. Iran vẫn sở hữu các công cụ quân sự khác, bao gồm kho drone tiềm năng lớn, vốn khó phát hiện và chặn lại hơn. Các ước tính trước khi xung đột bùng phát cho thấy Iran có thể sở hữu hàng chục nghìn drone, mở ra khả năng leo thang bằng các phương pháp thay thế nếu năng lực tên lửa tiếp tục bị hạn chế.

Thị trường năng lượng vẫn đặc biệt nhạy cảm với diễn biến quanh Eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí toàn cầu. Hoạt động vận tải biển tại tuyến đường quan trọng này gần như tê liệt sau các mối đe dọa của Iran nhằm vào tàu chở dầu, khiến khoảng 200 tàu dầu bị mắc kẹt trong Vùng Vịnh và đẩy giá tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng làm dịu thị trường vào cuối ngày hôm qua, thông báo rằng Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm rủi ro thương mại hàng hải và, nếu cần, hộ tống hải quân cho các tàu. Lời tuyên bố này giúp hạn chế mức lỗ trên các sàn chứng khoán Mỹ và tạm thời giảm đà tăng giá dầu. Tình hình vẫn rất năng động, và biến động trên thị trường dầu và kim loại quý đang ở mức cực kỳ cao.