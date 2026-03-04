Giá vàng và bạc phục hồi sau đợt bán tháo 📈

Bạc (SILVER) và vàng (GOLD) đang hồi phục sau đà giảm của ngày hôm qua. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự bảo vệ và những cách khác để đa dạng hóa vốn giữa bối cảnh xung đột Mỹ–Israel–Iran leo thang và sự bất định gia tăng trên thị trường toàn cầu.
-
Các tín hiệu từ Washington và Tehran cho thấy xung đột sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn đã khiến thị trường cổ phiếu toàn cầu giảm điểm.
-
Sự dịch chuyển liên tục của danh mục đầu tư về các tài sản phòng ngừa rủi ro có thể tiếp tục hỗ trợ giá cả của cả vàng và bạc.
-
Ngược lại, giá năng lượng cao hơn có thể làm phức tạp nỗ lực của các ngân hàng trung ương trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ; thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 18 tháng 3.
-
Đồng thời, các yếu tố cấu trúc như bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ khó đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục tiếp tục hỗ trợ nhu cầu dài hạn đối với các kim loại quý.
-
Dù hồi phục gần đây, vàng vẫn biến động mạnh. Ngày hôm qua, giá giảm hơn 4%, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 2, chủ yếu do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất giảm.
SILVER và GOLD (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
GOLD - Tăng hay giảm, chờ NFP hôm nay!
Oil - Tăng mạnh sau khi phá đỉnh!!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.