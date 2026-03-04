Bitcoin tăng vọt lên trên 70.000 USD bất chấp sự phục hồi của đồng USD 📈

Bitcoin tiếp tục tăng giá, mặc dù tâm lý trên các thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn cho thấy xu hướng thận trọng - điều này còn thể hiện qua giá kim loại quý, đặc biệt là bạc, đang giảm. Có khả năng dòng vốn rút ra khỏi thị trường bạc đang phần nào luân chuyển sang BTC, vốn tỏ ra bất ngờ bền vững. Kể từ khi Mỹ tấn công Iran, giá tiền điện tử này đã tăng khoảng 10%, sau khi ban đầu giảm xuống gần 63.000 USD ngay phản ứng đầu tiên.

Đồng thời, sức mạnh của USD không gây ra sự giảm giá trên thị trường crypto và việc đóng các vị thế theo đà (bao gồm các vị thế từ nhà cung cấp chip bộ nhớ) cũng không khiến giá BTC sụt mạnh. Một lý do có thể là thị trường crypto trước đó đã bị bán quá mức, hiện tại giới hạn mức độ tương quan của nó với thị trường rộng hơn.

Bitcoin (D1)

BTC hiện đang giao dịch gần biên trên của kênh tích lũy sau các đợt giảm gần đây. Thử thách chính về sức mạnh có thể xuất hiện nếu giá tiến về khoảng 76.000 USD, nơi EMA50 nằm. Mức này đã nhiều lần đóng vai trò là vùng kháng cự quan trọng kể từ mùa thu - đặc biệt vào đầu tháng 10/2025 và giữa tháng 1/2026.

Một đột phá trên mức này có thể báo hiệu áp lực tăng trở lại hướng về vùng 90.000 USD. Ngược lại, phản ứng giảm trong khoảng 70.000 - 76.000 USD có thể kích hoạt một đợt giảm tiếp theo, đẩy giá xuống dưới 60.000 USD.

Nguồn: xStation5

BTC đã vượt qua mức Fibonacci thoái lui 23,6%, trong khi mức 38,2% nhấn mạnh khu vực 75.000 USD như một vùng kháng cự quan trọng tiềm năng.

Nguồn: xStation5