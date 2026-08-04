Bạch kim tăng 6% khi kim loại quý phục hồi, đồng USD suy yếu

Giá bạch kim tăng hơn 6% trong hôm nay, tiếp nối đà phục hồi sau khi vàng bật tăng từ vùng 4.100 USD/ounce và đồng USD suy yếu do áp lực giảm từ giá dầu. Một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường là việc một trong những mỏ bạch kim lớn nhất thế giới tạm dừng hoạt động khai thác. Ngày 24/7, Impala Platinum (Implats) đã đình chỉ hoạt động khai thác tại tổ hợp mỏ Rustenburg ở Nam Phi sau một loạt vụ tai nạn lao động gây tử vong. Mặc dù việc tạm dừng được mô tả là biện pháp phòng ngừa nhằm tiến hành đánh giá toàn diện về an toàn lao động, động thái này đã tạm thời làm giảm sản lượng tại một trong những tài sản quan trọng nhất của ngành. Sự kiện này có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường bạch kim, bởi Rustenburg chiếm gần một nửa sản lượng kim loại nhóm bạch kim (PGM) của Implats, trong khi Nam Phi vẫn là quốc gia sản xuất kim loại nhóm bạch kim lớn nhất thế giới.

Các thông tin chính

Implats đã đình chỉ hoạt động khai thác tại tổ hợp Rustenburg ở Nam Phi từ ngày 24/7 đến 28/7 để thực hiện một cuộc kiểm tra an toàn toàn diện.

Quyết định này được đưa ra sau khi có 6 công nhân thiệt mạng trong 12 tháng qua, trong đó 2 trường hợp tử vong xảy ra trong tháng này.

Rustenburg là mỏ khai thác lớn nhất của Implats, sử dụng khoảng 51.500 lao động.

Tổ hợp này đóng góp gần 50% tổng sản lượng kim loại nhóm bạch kim (PGM) của công ty, với sản lượng dự kiến trong năm tài chính 2026 đạt 1,67–1,76 triệu ounce PGM.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, công ty tiến hành: Kiểm tra điều kiện làm việc, đánh giá an toàn, đào tạo bổ sung cho nhân viên, rà soát các quy trình an toàn quan trọng với sự hỗ trợ của các chuyên gia độc lập.

Implats cũng thông báo hợp tác với nhà sản xuất hệ thống chống va chạm cho đầu máy khai thác dưới lòng đất, sau một số sự cố gần đây liên quan đến thiết bị vận chuyển đường ray trong mỏ.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng việc loại bỏ hoàn toàn tai nạn lao động gây tử vong và củng cố văn hóa an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Những sự kiện gần đây tiếp tục cho thấy những thách thức vận hành của ngành khai thác sâu tại Nam Phi — một trong những môi trường khai thác có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất thế giới.

Vào tháng 11/2023, chính tổ hợp khai thác này từng xảy ra một trong những tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất tại Nam Phi trong những năm gần đây, khi 13 thợ mỏ thiệt mạng trong một sự cố liên quan đến hệ thống nâng hạ giếng mỏ.

Công ty ước tính việc đình chỉ hoạt động sẽ làm giảm sản lượng khoảng 8 ngày trong năm tài chính 2027, trong khi tác động cuối cùng đến sản lượng sẽ được đánh giá sau khi hoạt động khai thác được nối lại.

Mặc dù tác động ngắn hạn lên nguồn cung bạch kim toàn cầu được kỳ vọng sẽ hạn chế nhờ thời gian ngừng hoạt động tương đối ngắn và lượng tồn kho trên mặt đất hiện có, bất kỳ sự gián đoạn sản xuất kéo dài nào tại Rustenburg sẽ trở thành rủi ro đáng chú ý đối với: Thị trường bạch kim, Ngành ô tô, Các ngành công nghiệp phụ thuộc vào kim loại nhóm bạch kim.

Platinum (D1)

Xét trên biểu đồ ngày, giá bạch kim đã giảm khoảng 50% so với mức đỉnh tháng 1, thời điểm kim loại này giao dịch gần 3.000 USD/ounce, trong khi chỉ vài ngày trước giá chỉ quanh vùng 1.500 USD/ounce. Đợt phục hồi gần đây đã đưa giá quay trở lại khu vực đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50) quanh mức 1.730 USD/ounce. Nếu phe mua có thể đưa giá vượt trở lại trên đường EMA200 quanh 1.830 USD/ounce, đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng dài hạn đang dần đảo chiều và cải thiện triển vọng kỹ thuật trong trung hạn.

Nguồn: xStation5