🚨 Dầu Brent giảm xuống dưới 80 USD!

Giá dầu đang giảm mạnh sau những báo cáo bất ngờ về khả năng đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz. Dầu Brent lần đầu tiên giảm xuống dưới 80 USD/thùng kể từ giữa tháng 7, hiện giảm hơn 4% trong phiên hôm nay và giảm khoảng 10% trong tuần qua. Tín hiệu ngoại giao: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm mở lại tuyến vận tải này có thể diễn ra "trong hôm nay hoặc ngày mai", trong khi Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải.

Phản ứng thị trường: Giá dầu Brent đã phá vỡ mốc 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7. Trong bối cảnh giá dầu giảm, kim loại quý tăng giá, trong khi chỉ số S&P 500 giao ngay thiết lập mức cao lịch sử mới.

Góc nhìn thận trọng: Mặc dù thị trường hiện đang phản ứng dựa trên kỳ vọng tích cực, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhà đầu tư đã nhiều lần chứng kiến những hy vọng về một thỏa thuận nhanh chóng. Cho đến khi có chữ ký chính thức, nguy cơ đây chỉ là một tín hiệu sai lệch vẫn ở mức cao. Giá dầu Brent đang giảm xuống dưới mức 80 USD/thùng và phá vỡ đường trung bình động 200 kỳ. Phiên giao dịch mở cửa cũng chứng kiến giá giảm xuống dưới đường trung bình động 50 kỳ. Nguồn: xStation5.

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