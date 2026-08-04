Nasdaq tăng 0,6% và lấy lại mốc 29.000 điểm 🔼 Kết quả tích cực từ ON Semiconductor và Palantir

Hợp đồng tương lai US100 tăng 0,6% khi tâm lý lạc quan về AI quay trở lại trước một ngày giao dịch sôi động với nhiều báo cáo lợi nhuận. Tâm lý trước giờ mở cửa thị trường Mỹ đang được hỗ trợ bởi triển vọng tích cực từ Palantir và ON Semiconductor, củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận thực tế. Sự chú ý của thị trường cũng đang hướng tới loạt báo cáo tài chính mới cùng các dữ liệu kinh tế sắp công bố, nhằm đánh giá thêm về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và khu vực doanh nghiệp. Chỉ số S&P 500 hiện chỉ còn cách khoảng 20 điểm so với việc thiết lập mức đỉnh lịch sử mới đầu tiên kể từ tháng 6, trong khi Dow Jones đã đóng cửa tại mức cao nhất mọi thời đại trong phiên thứ Hai, lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ các công ty công nghệ lớn cùng sự lạc quan liên tục về khả năng thương mại hóa AI vẫn là những động lực chính hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy kỳ vọng về khả năng giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, trong khi giá dầu hiện đã giảm khoảng 10% so với vùng đỉnh gần nhất.

AI tiếp tục củng cố tâm lý thị trường

Sau kết quả kinh doanh tích cực của Microsoft và Amazon trong tuần trước, nhà đầu tư tiếp tục nhận được thêm bằng chứng cho thấy các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào AI đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận đáng kể. Palantir một lần nữa nâng dự báo doanh thu cả năm, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ cả các cơ quan chính phủ và khách hàng thương mại đối với nền tảng phần mềm ứng dụng AI của công ty.

Trong khi đó, ON Semiconductor đưa ra triển vọng doanh số tốt hơn kỳ vọng, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip quản lý năng lượng được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI. Tâm lý tích cực cũng lan rộng sang toàn bộ nhóm cổ phiếu AI, với: Micron (+2,3%), Nvidia (+0,7%), Marvell Technology (+4,4%) đều đang giao dịch tăng trong phiên trước giờ mở cửa.

Mùa báo cáo lợi nhuận tiếp tục vượt xa mức trung bình lịch sử

Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ vẫn duy trì sức mạnh vượt trội. Trong số 304 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II tính đến cuối tuần trước, có tới 85,2% doanh nghiệp vượt kỳ vọng lợi nhuận của các nhà phân tích, cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn khoảng 67,5%.

Lịch công bố kết quả kinh doanh hôm nay bao gồm một số doanh nghiệp lớn như Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum và McDonald's. Trong khi đó, cổ phiếu Snap tăng hơn 8% sau khi vượt kỳ vọng doanh thu, được hỗ trợ bởi chi tiêu quảng cáo mạnh hơn trong thời gian diễn ra FIFA World Cup và hoạt động gia tăng từ các nhà quảng cáo lớn tại Bắc Mỹ.

Biểu đồ US100 (D1)

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã tạo ra một nhịp phục hồi hình chữ V và quay trở lại trên mốc 29.000 điểm, đồng thời đang tiến gần vùng kháng cự tại đường EMA 50 trên biểu đồ ngày. Một cú bứt phá duy trì lên trên đường trung bình động này có thể trở thành tín hiệu quan trọng cho thấy sự thay đổi trong động lực thị trường trung hạn.

Nguồn: xStation5