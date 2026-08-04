GOLD - Liệu đã đến lúc giá Vàng thoát khỏi xu hướng đi ngang?

Giá vàng thế giới khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến thiếu định hướng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các sự kiện quan trọng sắp tới. Dù duy trì được trên ngưỡng 4.050 USD/oz, kim loại quý vẫn chưa đủ động lực để hình thành xu hướng rõ ràng khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đang cân bằng lẫn nhau. Sự chú ý của thị trường đang chuyển sang các báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này và những diễn biến mới trong quan hệ giữa Mỹ và Iran. Đây sẽ là hai yếu tố có khả năng quyết định hướng đi trong ngắn hạn của giá Vàng.

Đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường giao dịch thận trọng là các tín hiệu trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Phía Mỹ cho biết các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại sau khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự nhằm tạo điều kiện cho đối thoại. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này và khẳng định chưa có bất kỳ cuộc gặp nào được lên kế hoạch với Washington. Sự thiếu nhất quán trong thông điệp từ hai bên khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

Mặc dù giá dầu điều chỉnh mạnh trong phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng ngoại giao, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Thị trường đang nhìn nhận rằng ngay cả khi các cuộc đàm phán được nối lại, khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn vẫn khá thấp. Điều này đồng nghĩa rủi ro lạm phát từ giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong những tháng tới.

Dòng vốn ETF vẫn cho thấy sự thận trọng

Một tín hiệu khác phản ánh tâm lý dè dặt là hoạt động của các quỹ ETF vàng. SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên đầu tuần, đánh dấu việc nối dài xu hướng rút vốn đã xuất hiện từ tuần trước. Mặc dù quy mô bán ra không lớn, dòng vốn vẫn chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ.

Việc quỹ tiếp tục giảm tỷ trọng nắm giữ cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất trước khi gia tăng phân bổ vào vàng. Sự trở lại của dòng vốn ETF sẽ là điều kiện quan trọng nếu vàng muốn hình thành một xu hướng tăng bền vững trong những tháng cuối năm.

Phân tích kỹ thuật, khung thời gian H1

Nguồn: xStation5

Sự giằng co là những gì chúng ta thấy trong 6 tuần vừa qua với phạm vi giao dịch từ 3.950 - 4.200 USD/oz. Liên tục xuất hiện những cây nến với bóng nến dài, điều này phản ánh sự giằng co quyết liệt từ hai phe. Và có lẽ, thị trường đang chờ đợi một động lực đủ lớn để giá xác nhận cho một xu hướng mới trong thời gian tới.

Đối với góc nhìn ngắn hạn, giá Vàng đã kiểm định mốc 4.020 US/oz 3 lần, nếu có thêm một lần nữa thì xác suất xuyên thủng qua vùng này là rất lớn. Diễn biến này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phe bán quay lại đẩy giá về lại mốc 3.960 USD - một vùng giá quan trọng mà phe mua cần phải bảo vệ.