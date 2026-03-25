BAE Systems giành được hợp đồng 7 năm với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Cổ phiếu của BAE Systems (BA.UK) đã tăng gần 2% trong hôm nay sau thông tin về một hợp đồng kéo dài 7 năm với U.S. Department of Defense (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ).

Công ty đã ký một thỏa thuận khung nhằm tăng gấp bốn lần công suất sản xuất các bộ dò hồng ngoại (infrared seekers) cho tên lửa đánh chặn THAAD - một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Hoạt động sản xuất sẽ được triển khai tại các cơ sở ở Nashua (bang New Hampshire) và Endicott (bang New York), qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Hợp đồng này là một phần trong chiến lược cải tổ mua sắm rộng lớn hơn của Bộ Quốc phòng, nhằm tăng tốc cung cấp các công nghệ then chốt cho lực lượng vũ trang. Đối với BAE Systems, đây là tín hiệu nhu cầu dài hạn, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất, công nghệ và nhân sự. Tom Arseneault, CEO của BAE Systems Inc., nhấn mạnh rằng tính chất dài hạn của thỏa thuận mang lại sự chắc chắn về quy mô và tốc độ mở rộng công suất.

Từ góc độ thị trường, hợp đồng này giúp giảm sự bất định về doanh thu trong 7 năm tới, và nhà đầu tư đánh giá tích cực tính ổn định của dòng tiền. Hệ thống THAAD có tầm quan trọng chiến lược trong việc bảo vệ cả lãnh thổ Mỹ và các đồng minh, do đó rủi ro chính trị liên quan đến việc hủy đơn hàng là tương đối thấp. Việc gia tăng sản xuất cũng phù hợp với xu hướng toàn cầu về tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt sau khi căng thẳng địa chính trị leo thang trong những năm gần đây.

Cổ phiếu của công ty vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, được hỗ trợ bởi đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50 - đường màu xanh trên biểu đồ). Miễn là giá vẫn nằm trên ngưỡng này, xu hướng tăng vẫn có khả năng tiếp diễn. Tuy nhiên, diễn biến trong thời gian tới có thể phụ thuộc lớn vào kết quả của xung đột tại Trung Đông - liệu tình hình sẽ tiếp tục leo thang hay chuyển sang hạ nhiệt.

