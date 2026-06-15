Thị trường nổi bật: EU50 - Chỉ số châu Âu lập đỉnh lịch sử mới

Thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran đang mang lại làn sóng hưng phấn cho thị trường chứng khoán. Các chỉ số lớn của châu Âu tăng khoảng 1,5%. Một số chỉ số – bao gồm Euro Stoxx 50 – đã thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Đà tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi các công ty thuộc ngành hàng không và ô tô, những lĩnh vực hưởng lợi rõ rệt từ giá dầu thô giảm.

Địa chính trị

Theo Tổng thống Trump, eo biển Hormuz sẽ được mở lại sau khi các bên ký kết thỏa thuận vào thứ Sáu. Trong thời gian chờ đợi, Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi tại khu vực này.

Đây là thông tin mang tính then chốt đối với thị trường. Hợp đồng tương lai dầu thô đã giảm trên toàn bộ đường cong kỳ hạn và hiện đang phản ánh kỳ vọng giá dầu sẽ xuống dưới 80 USD/thùng vào cuối năm.

Chính sách tiền tệ

Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde vào tuần trước được đánh giá là bất ngờ mang quan điểm "diều hâu". Bà nhấn mạnh rằng quyết định tăng lãi suất là hợp lý trong mọi kịch bản lạm phát – từ kịch bản leo thang căng thẳng mạnh, kịch bản cơ sở cho đến kịch bản hạ nhiệt xung đột. Bà cũng khẳng định rằng khu vực đồng euro không rơi vào môi trường thiếu tăng trưởng hoặc tăng trưởng bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc thị trường gia tăng kỳ vọng ECB tiếp tục nâng lãi suất sau bài phát biểu này không kéo dài lâu. Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã kéo giá dầu và khí đốt đi xuống, qua đó làm giảm lo ngại về lạm phát. Hiện tại, thị trường chỉ còn định giá đầy đủ một lần tăng lãi suất vào tháng 12, và điều này có thể sớm thay đổi.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hôm nay sẽ công bố sản lượng công nghiệp tháng 4 của khu vực đồng euro. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng số liệu này sẽ tạo ra tác động đáng kể đến chỉ số. Không chỉ vì sự chú ý của thị trường hiện đang tập trung vào yếu tố địa chính trị, mà còn bởi dữ liệu này đã khá trễ (trong khi Mỹ công bố sản lượng công nghiệp tháng 5 ngay trong cùng ngày).

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: EU50 (13.06.2025 - 15.06.2026)

Nguồn: xStation, 15.06.2026

Sau nhịp điều chỉnh mạnh diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, đồ thị đã quay trở lại xu hướng tăng và hôm nay thiết lập mức đỉnh lịch sử mới quanh 6.270 điểm. Giá hiện nằm cao hơn đáng kể so với tất cả các đường trung bình động được theo dõi (EMA 50, EMA 100 và EMA 150), đồng thời các đường EMA cũng đang sắp xếp theo cấu trúc xác nhận xu hướng tăng.

Chỉ báo RSI hiện ở mức 63,7, cho thấy thị trường đang khá nóng nhưng về mặt kỹ thuật vẫn chưa bước vào vùng quá mua cực đoan (trên ngưỡng 70). Các đường chính của chỉ báo MACD vẫn nằm cao hơn đáng kể so với đường 0, tuy nhiên các cột histogram đang bắt đầu thu hẹp, điều này có thể cho thấy động lượng tăng đang dần suy yếu.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB