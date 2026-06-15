Tóm tắt thị trường: Eo biển Hormuz chính thức được mở cửa

Ngày được mong chờ từ lâu cuối cùng đã đến. Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận, trong đó quy định gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và - quan trọng nhất đối với thị trường - mở cửa Eo biển Hormuz.

🌍 Địa chính trị

Thông tin này ban đầu được Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, xác nhận. Sau đó, chúng ta đã nhận được xác nhận chính thức từ Tổng thống Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Kazem Gharibabadi. Lễ ký chính thức bản ghi nhớ sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Thụy Sĩ.

Ngừng bắn ngay lập tức: Các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt ngay trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Các nhà trung gian từ hai bên dự kiến sẽ tổ chức một loạt cuộc họp trong tuần này để hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận.

Mở cửa dần dần: Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa theo từng giai đoạn. Trong thời gian ngừng bắn (60 ngày), Iran sẽ miễn phí quá cảnh cho các tàu đi qua eo biển. Đồng thời, lực lượng Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi đã được triển khai trong khu vực suốt những tuần gần đây.

Nhượng bộ hạt nhân: Điều kiện tối thiểu của thỏa thuận được cho là Iran sẽ pha loãng lượng uranium đã được làm giàu trước đó. Hiện kho dự trữ của nước này vượt 9.000 kg, trong đó 440 kg được làm giàu đến mức gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí.

🛢️ Hàng hóa

Giá dầu thô đã giảm hơn 4% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu.

Brent hiện giao dịch quanh 84 USD/thùng, trong khi WTI dao động quanh 81 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm Mỹ tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Iran.

Giá khí đốt cũng đang trong xu hướng giảm.

Giá khí trên sàn TTF của Hà Lan đã giảm xuống dưới 44 USD/MWh, trong khi NATGAS dao động quanh 3,06 USD.

🏦 Chính sách tiền tệ

Kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn đang được điều chỉnh giảm mạnh.

Tại Mỹ, xác suất thị trường định giá cho việc Fed tăng lãi suất trước cuối năm hiện chỉ còn khoảng 65%.

Tại Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh, kịch bản cơ sở của thị trường hiện chỉ còn định giá một lần tăng lãi suất nữa trong năm 2026.

🪙Trái phiếu và kim loại quý

Sự dịch chuyển theo hướng ôn hòa này đang khiến lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm khoảng 1–1,5%.

Hệ quả là - và có phần trái ngược với kỳ vọng - trong bối cảnh tâm lý trên thị trường toàn cầu được cải thiện đáng kể, giá vàng và bạc đều tăng hơn 2%.

🌏 Châu Á

Sự hưng phấn đang lan rộng trên các thị trường chứng khoán.

Các chỉ số chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng mạnh, dẫn đầu là KOSPI (+4,7%) và NIKKEI 225 (+4,7%).

Hợp đồng tương lai tại châu Âu và Mỹ cũng đồng loạt tăng. Trước giờ mở cửa, S&P 500 tăng 1,3%, còn DAX tăng 1,7%.

💱 Tiền tệ

G10:

Đồng USD suy yếu đáng kể so với các đồng tiền G10 khác, bao gồm cả euro (-0,4%).

Ở cuối bảng xếp hạng còn có các đồng tiền hàng hóa khác như krone Na Uy và đô la Canada. Yên Nhật cũng diễn biến kém tích cực.

Đồng tăng mạnh nhất trong nhóm G10 là krona Thụy Điển (+1,2% so với USD), vốn được xem là một trong những đồng tiền có tương quan mạnh nhất với tâm lý chung của thị trường.

Thị trường mới nổi (EM):

Đúng như kỳ vọng, một số đồng tiền thị trường mới nổi đang tăng giá so với USD: rand Nam Phi (+0,9%), forint Hungary (+0,7%), won Hàn Quốc (+0,6%) và rupee Ấn Độ (+0,5%). Đây đều là các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ nguy cơ Eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài.

₿ Tiền điện tử

Bitcoin (65.800 USD) và Ethereum (1.720 USD) cũng hưởng lợi từ tâm lý tích cực trên thị trường, khi cả hai đều tăng khoảng 3% trong hôm nay.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB