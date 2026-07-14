Bài phát biểu của Warsh trước Quốc hội: Không khoan nhượng với lạm phát, nhưng chưa thay đổi lãi suất?

Hôm nay lúc 21:00, Kevin Warsh sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ về chính sách tiền tệ của Fed. Đáng chú ý, nội dung bài phát biểu đã được công bố trước, điều không phải lúc nào cũng diễn ra trong những năm gần đây. Lần đầu tiên Kevin Warsh xuất hiện trước Hạ viện sẽ được ghi nhớ không chỉ bởi lời tri ân dành cho Alan Greenspan vừa qua đời. Warsh thể hiện mình là một nhà cải cách, người vừa theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn nhằm loại bỏ lạm phát dai dẳng, vừa khởi động một cuộc rà soát mang tính cấu trúc sâu rộng đối với phương thức hoạt động hiện tại của Fed.

Những điểm chính trong bài phát biểu của Kevin Warsh

Ưu tiên tuyệt đối: Chấm dứt lạm phát: Warsh tuyên bố rằng nếu Fed điều hành chính sách đúng đắn (và ông tin rằng Fed sẽ làm được điều đó), thì giai đoạn 5 năm lạm phát ở mức cao sẽ trở thành quá khứ. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh rằng lạm phát dài hạn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ và Fed có "mức độ không khoan nhượng bằng 0" đối với lạm phát cao.

Lãi suất giữ nguyên: Trong cuộc họp FOMC tháng 6, lãi suất được giữ ở 3,50% – 3,75%.

Nền kinh tế mạnh nhưng không đồng đều: Tiêu dùng hộ gia đình tăng trưởng ở mức vừa phải, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng ổn định. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản vẫn là điểm yếu.

Làn sóng đầu tư nhờ AI: Chi tiêu cho công nghệ hiện đại đang tăng rất nhanh. Đầu tư vào thiết bị tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ tăng gần 25%. Theo Warsh, tăng trưởng năng suất mạnh mẽ là nhờ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thị trường lao động ổn định: Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, số lượng sa thải hạn chế và tăng trưởng tiền lương danh nghĩa vẫn vững chắc, theo kịp tốc độ gia nhập của lực lượng lao động mới.

Cuộc rà soát lớn đối với Cục Dự trữ Liên bang: Warsh đã thành lập tới 5 nhóm công tác đặc biệt để đánh giá lại nền tảng hoạt động của Fed: Truyền thông với thị trường (đánh giá liệu phương thức công bố quyết định hiện nay còn phù hợp hay không). Chính sách bảng cân đối kế toán (bao gồm phân tích hệ thống dự trữ dồi dào – abundant reserves system). Phương pháp dữ liệu (tiếp cận các dữ liệu chính xác hơn theo thời gian thực). Tác động của AI đối với năng suất và việc làm. Các mô hình lạm phát (đánh giá xem các lý thuyết kinh tế hiện tại của Fed còn phù hợp hay không).

Lạc quan nhưng vẫn thận trọng: Dữ liệu lạm phát gần đây (cả lạm phát cơ bản và CPI) đều thấp hơn kỳ vọng, điều này là tín hiệu tích cực đối với Fed. Tuy nhiên, Warsh cảnh báo rằng chiến tranh và giá dầu ở mức cao có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng tích cực này.

Bình luận về nội dung bài phát biểu

Bài phát biểu của Kevin Warsh cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách Fed giao tiếp với thị trường. Việc thành lập năm nhóm công tác (bao gồm các nhóm về bảng cân đối kế toán và mô hình lạm phát) cho thấy vị Chủ tịch mới đang từ bỏ những quan điểm cũ để chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, dựa trên dữ liệu thời gian thực. Điều này đồng nghĩa với việc, chẳng hạn, số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng công bố hôm nay có thể đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định chính sách ngắn hạn của ngân hàng trung ương.

Phạm vi lãi suất hiện tại với mức trần 3,75% nhiều khả năng sẽ được duy trì trong thời gian dài hơn. Lạm phát giảm giúp loại bỏ nhu cầu phải tiếp tục tăng lãi suất, nhưng các rủi ro địa chính trị và nền kinh tế vẫn mạnh khiến Fed chưa thể nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Điều quan trọng là cuộc cách mạng AI cùng làn sóng đầu tư công nghệ đang thúc đẩy năng suất lao động, cho phép kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mà không tạo ra áp lực lạm phát mới. Mặt khác, AI cũng có thể làm gia tăng lạm phát liên quan đến năng lượng, nhưng tác động này nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ không quá quan trọng đối với ngân hàng trung ương.

Đối với đồng USD, đây là một kịch bản tích cực, dù chưa phải là tối ưu nhất. Một mặt, đồng USD vẫn chưa có đối thủ thay thế rõ ràng và nhà đầu tư vẫn chưa xác định được chính xác hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ. Tuy nhiên, việc duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại cùng kỳ vọng của thị trường về khả năng tiếp tục tăng lãi suất sẽ hạn chế đà suy yếu của đồng bạc xanh. Một đợt bán tháo USD có thể xảy ra khi rủi ro về cú sốc năng lượng lắng xuống, mặc dù hiện vẫn rất khó xác định thời điểm điều đó sẽ diễn ra.

Cần lưu ý rằng sau khi bài phát biểu được đọc, sẽ có phần chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội, và ngày mai nội dung tương tự sẽ tiếp tục được trình bày trước Ủy ban của Thượng viện.

Đáng chú ý là mặc dù kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ đang tăng lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn tương đối ổn định, dù đang ở mức cao. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tại Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2024, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ECB trong việc nâng lãi suất. Chênh lệch lợi suất này có thể cho thấy trong ngắn hạn, EUR/USD đang bị định giá thấp đôi chút, nhưng diễn biến của cặp tiền này vẫn sẽ chủ yếu phụ thuộc vào biến động của thị trường trái phiếu Mỹ. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB