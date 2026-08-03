Thị trường nổi bật: Đồng yên giảm từ mức mạnh nhất trong 40 năm - Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau khi đạt mức mạnh nhất kể từ năm 1986 (163,99), cặp USDJPY đã ghi nhận một nhịp giảm rất mạnh. Động thái này được thúc đẩy bởi đợt can thiệp phối hợp đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản kể từ năm 2011. Khi đó, đồng yên bị làm suy yếu sau trận động đất lớn tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhấn mạnh rằng cả hai bên sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp nhằm ổn định tỷ giá hối đoái.

Can thiệp lịch sử

Theo dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố, quy mô can thiệp của phía Nhật Bản có thể đã lên tới 59 tỷ USD, mức chưa từng có đối với một đợt can thiệp trong một ngày.

Mặc dù không thể xác định chính xác quy mô can thiệp của phía Mỹ từ các dữ liệu chính thức, nhiều dấu hiệu cho thấy con số này có thể vào khoảng 5–10 tỷ USD. Điều này phần nào được gợi ý từ ghi chú của Scott Bessent trong một cuộc họp tại Maryland.

Nguồn: Reuters

Đợt can thiệp của Mỹ cũng đã được Tổng thống Donald Trump xác nhận vào cuối tuần: "Nhật Bản luôn đối xử rất tốt với chúng ta, ngoại trừ vụ tấn công Trân Châu Cảng. (...) Họ có một đồng yên suy yếu và cần một chút hỗ trợ. Và chúng tôi luôn sẵn sàng giúp Nhật Bản."

Hôm nay, Bộ trưởng Katayama cũng đã công bố một văn bản chính thức xác nhận việc can thiệp.

Thỏa thuận Mar-a-Lago có đang quay trở lại?

Việc Mỹ phối hợp trong đợt can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yên đã khiến thị trường một lần nữa chú ý tới định hướng chính sách rộng hơn của Nhà Trắng. Khả năng Mỹ quay trở lại các biện pháp nhằm làm suy yếu đồng USD để hỗ trợ xuất khẩu trong nước đang được nhắc đến nhiều hơn. Đầu năm 2025, hướng đi này từng được gọi là "Hiệp định Mar-a-Lago", được xem như một nỗ lực hiện đại nhằm tái hiện tinh thần của Hiệp định Plaza năm 1985.

Điều gì đứng sau sự suy yếu trước đó của đồng yên?

Yếu tố quan trọng nhất là sự quay trở lại của carry trade, tức chiến lược giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất.

Carry trade hoạt động như thế nào?

Chiến lược này dựa trên việc vay một đồng tiền có lãi suất rất thấp (trong trường hợp này là đồng yên), sau đó ngay lập tức chuyển đổi sang một đồng tiền khác (ví dụ USD) để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn.

Mặc dù BoJ đã chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và thực hiện 5 lần tăng lãi suất trong những tháng gần đây, đưa lãi suất tham chiếu lên 1% – mức cao nhất trong hơn 20 năm – con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ (3,75%) cũng như nhiều nền kinh tế phát triển khác như Australia (4,35%), Na Uy (4,25%), Anh (3,75%) hay khu vực đồng euro (2,4% – lãi suất tiền gửi).

BoJ giữ nguyên lãi suất

Đúng như kỳ vọng của thị trường, BoJ đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra từ đêm thứ Năm sang thứ Sáu. Lãi suất chính sách tiếp tục ở mức 1%. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Thành viên có quan điểm "diều hâu" Hajime Takata là người duy nhất bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất.

Do các chương trình hỗ trợ của chính phủ nhằm giảm chi phí năng lượng cho các hộ gia đình, BoJ đã hạ dự báo lạm phát cho năm tài khóa 2026 từ 2,8% xuống 2,5%. Đồng thời, dự báo lạm phát cho năm 2027 được nâng từ 2,3% lên 2,4%.

Thị trường xem cuộc họp này như một khoảng dừng để đánh giá tác động của các đợt thắt chặt trước đó. Thành viên Hội đồng Naoki Tamura cho rằng BoJ có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản mỗi vài tháng cho đến khi đạt khoảng 2%.

Quan điểm này nhìn chung phù hợp với định giá của thị trường. Xác suất BoJ tăng lãi suất trong tháng 9 hiện được đánh giá ở mức khoảng 50/50, trong khi một lần tăng lãi suất trước cuối năm đã được thị trường định giá hoàn toàn. Không loại trừ khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất hai lần trong giai đoạn còn lại của năm.

Lạm phát đang ở đâu?

Báo cáo quý công bố trong tháng 7 cho thấy các hộ gia đình Nhật Bản kỳ vọng giá cả sẽ tăng 10,8% trong vòng 5 năm tới. Đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu được thực hiện cách đây khoảng 20 năm.

Mặc dù con số này phần nào bị ảnh hưởng bởi phương pháp khảo sát (giá trị trung bình có thể bị kéo lên bởi một số kỳ vọng quá cao), những lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng không thể bị xem nhẹ. Đáng chú ý, giá trị trung vị cũng đã tăng mạnh lên 5%, phản ánh kỳ vọng lạm phát đang mở rộng trong nền kinh tế.

Trong bốn tháng gần đây, lạm phát hàng tháng lần lượt đạt 0,4%, 0,1%, 0,4% và 0,3%. Nếu quy đổi theo năm, tốc độ này tương đương mức lạm phát khoảng 4–5%.

Nếu loại trừ giá năng lượng và thực phẩm – hai nhóm biến động mạnh nhất – tình hình có phần tích cực hơn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố vẫn cho thấy lạm phát cơ bản có thể tiếp tục tăng từ mức hiện tại (1,6%), đặc biệt khi tiền lương vẫn tăng khá nhanh (3,2% trong tháng 5).

Phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng

Đồng yên suy yếu không chỉ là hệ quả của carry trade. Một yếu tố quan trọng khác là cuộc xung đột tại Trung Đông, khiến giá dầu và LNG tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm Nga phát động cuộc chiến toàn diện tại Ukraine.

Gần 90% nhu cầu năng lượng của Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu, trong đó các quốc gia Trung Đông là nguồn cung chủ yếu trong điều kiện bình thường.

Hình 1: Cán cân thương mại năng lượng của Nhật Bản (1998–2026)

Nguồn: IEA, 03.08.2026

Kịch bản xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài không chỉ có thể làm gia tăng áp lực lạm phát mà còn đe dọa sự ổn định của nguồn cung các mặt hàng năng lượng thiết yếu.

Hình 2: Cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản (2024)

Nguồn: OEC, 03.08.2026

Phân tích kỹ thuật

Hình 3: USDJPY [D1] (20.01.2026 – 03.08.2026)

Nguồn: xStation, 03.08.2026

Sau khi tạo đỉnh cục bộ quanh vùng 164, thị trường đã chứng kiến một nhịp giảm rất mạnh. Giá xuyên thủng hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng và hiện đang giao dịch quanh 157. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một cây nến gần đây đã hình thành bóng nến dưới rất dài, cho thấy lực cầu đã bắt đầu xuất hiện và tạo phản ứng phòng thủ đầu tiên.

Giá đã giảm mạnh xuống dưới cụm đường trung bình động EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Trong suốt thời gian trước đó, các đường trung bình này (đường màu xanh, đỏ và vàng) đóng vai trò là các vùng hỗ trợ động trong xu hướng tăng. Hiện tại, cấu trúc này đã bị phá vỡ. Đường EMA gần nhất (màu xanh, quanh 159,3) hiện trở thành vùng kháng cự động quan trọng đầu tiên nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi.

Bóng nến dưới rất dài của cây nến giảm đã kiểm định mức Fibonacci thoái lui 78,6%. Hiện tại, giá đã hồi phục và đang nỗ lực duy trì trên mức Fibonacci 61,8%.

Chỉ báo RSI hiện ở mức 21,3, nằm trong vùng quá bán rất sâu (dưới 30). Mặc dù trong các xu hướng giảm mạnh, RSI có thể duy trì ở vùng này trong một thời gian dài, nhưng mức thấp như hiện tại vẫn là tín hiệu cảnh báo về khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật hoặc ít nhất là giai đoạn đi ngang để giúp chỉ báo hạ nhiệt.

Chỉ báo MACD tiếp tục xác nhận xu hướng giảm mạnh. Hai đường MACD đã cắt xuống dưới và tiếp tục mở rộng khoảng cách so với đường 0, trong khi histogram ngày càng mở rộng ở vùng âm. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ, vì vậy chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng giảm đã kết thúc.