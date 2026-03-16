Bản tin Crypto: Bitcoin áp sát mốc 75.000 USD 📈 Chu kỳ tăng giá đã quay trở lại?

Bitcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc trong ngày hôm nay, phục hồi cùng nhịp với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán sau một cuối tuần đầy biến động. Các quỹ BTC ETF đã quay trở lại nhịp độ mua ròng và tích lũy tiền điện tử trong gần 10 phiên giao dịch liên tiếp.
- Thị trường dường như đang dần chuyển dịch sự chú ý khỏi tình hình tại Iran và Trung Đông với kỳ vọng lưu thông hàng hải qua Eo biển Hormuz sẽ sớm bình thường hóa trong vài tuần tới. Do đó, các nhà giao dịch không còn lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài trong ngắn hạn. Việc Hoa Kỳ cùng khu vực Trung Đông/Châu Phi (MEA) giải phóng các kho dự trữ chiến lược cũng góp phần xoa dịu nỗi lo về một cú sốc tiềm tàng trên thị trường dầu mỏ.
- Bitcoin đang hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này. Kể từ khi xung đột bắt đầu, BTC rõ ràng đã thể hiện hiệu suất vượt trội so với vàng khi kim loại quý vừa quay đầu giảm xuống dưới mức 5.000 USD/ounce trong hôm nay. Theo sau đà tăng của Bitcoin, Ethereum và cổ phiếu của các công ty liên quan đến crypto cũng đồng loạt khởi sắc trước giờ mở cửa thị trường Hoa Kỳ, tiêu biểu là Strategy, Circle và BitMine Immersion.
- Giá BTC hiện đang tiến sát vùng 74.000–75.000 USD, nơi có mức kháng cự quan trọng. Ngưỡng này liên quan một phần đến vị thế gamma của các nhà môi giới (dealers) trên thị trường quyền chọn. Nếu BTC bứt phá lên trên 75.000 USD, các quỹ có thể bị buộc phải mua thêm BTC khi giá tăng cho đến khi các quyền chọn đáo hạn. Ngược lại, mức 75.000 USD có thể trở thành một rào cản vững chắc, một lần nữa làm bộc lộ những lỗ hổng cấu trúc của thị trường.
Biểu đồ Bitcoin (khung D1)
Quan sát động lực của đợt hồi phục hiện tại, có thể thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với nhịp điều chỉnh trước đó, vốn cũng đã chậm lại quanh mức Fibonacci thoái lui 38,2%. Dù không có gì đảm bảo kịch bản tương tự sẽ lặp lại nhưng rõ ràng BTC đã tiếp cận một ngưỡng kháng cự ngắn hạn then chốt. Một nhịp đảo chiều từ vùng giá hiện tại hoàn toàn có thể kích hoạt đà bán tháo, đẩy giá lùi sâu xuống dưới mốc 60.000 USD.
Nguồn: xStation5
Trong giai đoạn thị trường giá xuống (bear market) năm 2022, Bitcoin đã trải qua ba làn sóng bán tháo lớn. Làn sóng đầu tiên diễn ra vào mùa đông do những lo ngại về lạm phát. Làn sóng thứ hai bùng phát từ sự sụp đổ của hệ sinh thái Luna/Terra và cú hích cuối cùng đến vào mùa thu khi sự kiện FTX gây chấn động tâm lý thị trường. Đợt sụt giảm cuối cùng vào thời điểm đó đã thổi bay khoảng 40% giá trị của Bitcoin.
Nguồn: xStation5
Dòng vốn ETF
Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF đang dần hồi phục.
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP
