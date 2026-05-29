CẬP NHẬT MỚI: Trump tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Iran🚨

Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran sau khi Tehran đáp ứng các điều kiện then chốt của Washington. Trump thông báo trên Truth Social rằng thỏa thuận bao gồm cam kết của Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân, ngay lập tức mở eo biển Hormuz mà không thu phí quá cảnh, đồng thời vô hiệu hóa các bãi mìn trên biển. Uranium sẽ được Mỹ khai thác với sự hợp tác của Iran và IAEA, sau đó sẽ bị tiêu hủy.

Tuy nhiên, Trump lưu ý rằng sẽ chưa có khoản tiền nào được giải ngân cho đến khi có thông báo tiếp theo, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp tại Situation Room.

Thị trường đang phản ứng ngay lập tức - giá dầu giảm mạnh, đồng USD cũng suy yếu do kỳ vọng căng thẳng tại khu vực trọng yếu đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ hạ nhiệt. Eo biển Hormuz chiếm khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu.