🚩 Bitcoin suy yếu, kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng

Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc $73,000 hôm nay bất chấp thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm, qua đó củng cố mô hình suy yếu theo mùa thường xuất hiện trước giai đoạn mùa hè. Tương tự, năm 2026 cho đến nay vẫn là một năm đầy khó khăn đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa. Sui - blockchain phí thấp được phát triển bởi Mysten Labs - đã phải tạm dừng xử lý giao dịch sang ngày thứ hai liên tiếp, làm gia tăng thêm những lo ngại đối với toàn ngành.

Giá Bitcoin hiện đã giảm sát đường trung bình động hàm mũ EMA 200 tuần. Quan sát các chu kỳ thị trường trước đây cho thấy BTC từng giao dịch dưới mức này trong cú sập tháng 3/2020, giai đoạn giữa thị trường gấu năm 2022 và một lần nữa vào tháng 2/2026. Nếu giá quay trở lại dưới mốc $72,000, điều đó có thể báo hiệu sự suy yếu mới của thị trường và làm tăng khả năng kiểm định lại các đáy cục bộ quanh vùng $60,000.

Nếu Bitcoin không thể nhanh chóng lấy lại động lực và phục hồi về khu vực $80,000 trong thời gian tới, kịch bản giảm giá sẽ ngày càng trở nên hợp lý hơn. Dữ liệu on-chain gần đây từ CryptoQuant cho thấy hoạt động mua vào của các “cá voi” đã suy giảm đáng kể - mô hình tương tự cũng từng xuất hiện trong đợt suy yếu mang tính chu kỳ vào mùa xuân năm 2022.

Phe mua cần sớm thể hiện sức mạnh để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên “ông vua của thị trường tiền mã hóa”.

Biểu đồ Bitcoin (W1)

Nguồn: xStation5