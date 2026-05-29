🚩 Bitcoin suy yếu, kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng

Giá Bitcoin hiện đã giảm sát đường trung bình động hàm mũ EMA 200 tuần. Quan sát các chu kỳ thị trường trước đây cho thấy BTC từng giao dịch dưới mức này trong cú sập tháng 3/2020, giai đoạn giữa thị trường gấu năm 2022 và một lần nữa vào tháng 2/2026. Nếu giá quay trở lại dưới mốc $72,000, điều đó có thể báo hiệu sự suy yếu mới của thị trường và làm tăng khả năng kiểm định lại các đáy cục bộ quanh vùng $60,000.
Nếu Bitcoin không thể nhanh chóng lấy lại động lực và phục hồi về khu vực $80,000 trong thời gian tới, kịch bản giảm giá sẽ ngày càng trở nên hợp lý hơn. Dữ liệu on-chain gần đây từ CryptoQuant cho thấy hoạt động mua vào của các “cá voi” đã suy giảm đáng kể - mô hình tương tự cũng từng xuất hiện trong đợt suy yếu mang tính chu kỳ vào mùa xuân năm 2022.
Phe mua cần sớm thể hiện sức mạnh để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên “ông vua của thị trường tiền mã hóa”.
Biểu đồ Bitcoin (W1)
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Trump tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Iran🚨
Thay đổi hướng đi của RBNZ: Bước ngoặt “Siêu Diều Hâu” 🦅 Đã đến lúc NZD tỏa sáng
CẬP NHẬT MỚI: Đồng CAD lao dốc; dữ liệu GDP Canada khiến nhà đầu tư hoảng sợ 🚨
Dữ liệu lạm phát Đức thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Một tín hiệu “bồ câu” cho ECB?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.