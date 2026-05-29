CẬP NHẬT MỚI: Đồng CAD lao dốc; dữ liệu GDP Canada khiến nhà đầu tư hoảng sợ 🚨

Nền kinh tế Canada đã suy giảm 0.1% trong Q1/2026, trong khi thị trường kỳ vọng tăng trưởng lên tới +1.5%. Trên cơ sở theo tháng, GDP tháng 3 ghi nhận mức giảm 0.1% m/m (ước tính: 0.0%), còn tăng trưởng GDP hàng năm chỉ đạt 0.4% y/y so với mức kỳ vọng 0.9%. Dữ liệu này xác nhận rằng nền kinh tế Canada ngày càng chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ - xuất khẩu đang chậm lại mạnh mẽ, trong khi tiêu dùng nội địa không đủ để bù đắp phần suy giảm. Điều này mở ra khả năng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi trước đó cơ quan này đã phát đi tín hiệu thận trọng. Đồng CAD hiện chịu áp lực rất lớn - USDCAD đã tăng vọt.
Nguồn: xStation
