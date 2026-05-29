Thay đổi hướng đi của RBNZ: Bước ngoặt “Siêu Diều Hâu” 🦅 Đã đến lúc NZD tỏa sáng

Tối hậu thư của Thống đốc Breman: “Sớm hơn và mạnh hơn”

Trong tín hiệu thắt chặt rõ ràng nhất của chu kỳ tiền tệ hiện tại, Thống đốc RBNZ Anna Breman đã khiến thị trường bất ngờ khi tuyên bố rằng lãi suất chính thức OCR (Official Cash Rate) rất có khả năng sẽ tăng sớm hơn và với mức độ mạnh hơn so với dự báo trước đây của ngân hàng trung ương.

Đây không phải là một gợi ý nhẹ nhàng về định hướng chính sách - mà là một chỉ dẫn tương lai cứng rắn, rõ ràng, báo hiệu sự thay đổi chế độ vận hành. RBNZ về cơ bản đã tuyên bố sẽ ưu tiên nhiệm vụ ổn định giá cả bằng mọi giá, đồng nghĩa với việc sẵn sàng tăng lãi suất ngay cả khi nền kinh tế suy yếu.

Phát biểu diều hâu hôm nay đã kích hoạt sức mạnh vượt trội của đồng NZD trên toàn thị trường ngoại hối toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ dẫn tương lai rõ ràng là đặc điểm quen thuộc của RBNZ dưới thời Breman. Vì thị trường đang nhanh chóng định giá lộ trình chính sách mới đầy quyết liệt này, phần lớn động lực cơ bản hỗ trợ NZD có thể đã được phản ánh vào giá, qua đó hạn chế phần nào dư địa tăng mạnh tiếp theo của đồng tiền này.

Đợt bán tháo mạnh AUDNZD là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xoay trục chính sách của RBNZ. Cặp tiền này đã giảm 2.15% chỉ trong ba phiên giao dịch, củng cố mối tương quan với chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm vốn gần như đi ngang gần đây. Nguồn: XTB Research

Chất xúc tác đình lạm: Xung đột Trung Đông & chi phí toàn cầu

Lý do cho lập trường quyết liệt này xuất phát từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu đầy bất ổn. RBNZ cho biết New Zealand sẽ không thể miễn nhiễm trước các cú sốc chuỗi cung ứng quốc tế:

Xung đột Trung Đông: Cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông đồng thời thúc đẩy lạm phát tăng mạnh và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế tại New Zealand cũng như các đối tác thương mại chủ chốt của nước này.

Suy giảm chuỗi cung ứng: Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài cùng chi phí đầu vào leo thang đang gây áp lực lớn lên triển vọng kinh tế ngắn hạn.

Hy sinh tăng trưởng để đổi lấy ổn định: Đối với các nhà đầu tư vĩ mô toàn cầu, thông điệp đã rất rõ ràng: RBNZ chính thức chọn phe trong cuộc chiến này. Ngân hàng trung ương coi nền kinh tế với lạm phát cao kéo dài là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với một cuộc suy thoái kỹ thuật. Hãy kỳ vọng các biện pháp thắt chặt mạnh tay bất chấp dữ liệu tăng trưởng suy yếu.

Tỷ lệ thất nghiệp cao (5.3%) phần nào đã giúp kinh tế New Zealand tránh khỏi nguy cơ vòng xoáy lạm phát tiền lương. Tuy nhiên, định hướng chính sách tập trung rõ ràng vào lạm phát đã làm suy yếu lập luận ôn hòa này, qua đó lý giải sức mạnh mới xuất hiện của NZD. Nguồn: XTB Research

Tâm lý lạm phát: Kỳ vọng mất neo

Có lẽ phần đáng lo ngại nhất trong bài phát biểu của Breman là việc bà nhấn mạnh trực tiếp đến yếu tố tâm lý của lạm phát:

“Kỳ vọng về chi phí cao hơn bản thân nó có thể trở thành động lực duy trì lạm phát, tạo ra một vòng lặp tự củng cố mà chính sách tiền tệ cần phải ngăn chặn trước khi nó ăn sâu vào nền kinh tế.” — Anna Breman, Thống đốc RBNZ

Việc tập trung vào yếu tố tâm lý này giúp RBNZ có thêm “lá chắn” để tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi dữ liệu tăng trưởng trong nước suy yếu. Dữ liệu thực tế cũng củng cố nỗi lo đó: khảo sát niềm tin tiêu dùng ANZ-Roy Morgan mới nhất cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 2 năm tới đang ở mức rất cao 5.3% trong tháng 5 (giảm từ mức kỷ lục 6.6% của tháng 4, nhưng vẫn quá cao đối với sự chấp nhận của ngân hàng trung ương).

Đà tăng của lạm phát hàng hóa giao dịch quốc tế (màu xanh) đã làm giảm tác động hạ nhiệt ở khu vực hàng hóa phi giao dịch, đi ngược lại quá trình giảm phát tổng thể tại New Zealand. Trong bối cảnh áp lực đình lạm hậu chiến tranh, giá hàng hóa cao hơn và tâm lý rủi ro bất lợi cho NZD, bước ngoặt diều hâu này có vẻ là phản ứng kịp thời nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát. Nguồn: XTB Research.

Chuẩn bị nền tảng: Đồng thuận Silk-ANZ

Phát biểu hôm thứ Sáu của Thống đốc Breman là mảnh ghép cuối cùng trong “bức tường diều hâu” mà các quan chức RBNZ đã xây dựng xuyên suốt tuần qua:

Phó Thống đốc Karen Silk (Thứ Năm): Xác nhận rằng thiên hướng cốt lõi của ngân hàng trung ương đang nghiêng mạnh về khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc họp tháng 7 là một thời điểm hoàn toàn có thể hành động. Quan trọng hơn, Silk cho biết RBNZ không cần chờ các báo cáo CPI hàng quý mới đưa ra quyết định, và việc căng thẳng địa chính trị kết thúc nhanh chóng cũng sẽ không thể đảo ngược những tác động lạm phát đã ăn sâu vào hệ thống.

Dự báo từ các tổ chức: Phố Wall và các bàn giao dịch nội địa đã bắt đầu định vị cho sự thay đổi này. ANZ Research trước đó từng dự báo chuỗi tăng lãi suất của RBNZ có thể bắt đầu sớm nhất từ tháng 7, với mục tiêu đưa OCR quay trở lại mức trung lập khoảng 3%.

Thị trường hoán đổi lãi suất hiện đã định giá khoảng ba lần tăng lãi suất hoàn toàn tại New Zealand trước cuối năm 2026, qua đó đưa OCR trở lại mức 3%. Nguồn: Bloomberg Finance LP

NZDUSD (D1)

NZDUSD hiện đang kiểm định vùng kháng cự lịch sử quan trọng (hộp vàng) quanh khu vực 0.5980–0.6000, đồng thời trùng với mức Fibonacci thoái lui 78.6%. Đợt tăng mạnh được kích hoạt bởi lập trường diều hâu của RBNZ đã đẩy giá vượt lên trên các đường EMA 10, 30 và 100, xác nhận động lượng tăng giá mạnh mẽ. Dù RSI ở mức 62.7 phản ánh lực mua chiếm ưu thế, chỉ báo này vẫn còn dư địa cho đà tăng tiếp diễn. Một cú bứt phá bền vững lên trên 0.6000 có thể mở đường hướng tới các đỉnh cũ; ngược lại, thất bại tại đây có thể dẫn đến nhịp điều chỉnh quay về EMA30 quanh 0.5885.

Aleksander Jablonski, XTB Quant Analyst