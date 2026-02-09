Bản tin cuối ngày: Cổ phiếu Novo Nordisk tăng hơn 7% 🚀

Chứng khoán châu Âu duy trì mức tăng nhẹ, tuy nhiên tâm lý thị trường vẫn mang tính chọn lọc và phân hóa mạnh. Mùa báo cáo lợi nhuận nhìn chung khá tích cực, nhưng nhà đầu tư phản ứng khắt khe ngay cả với những sai lệch nhỏ so với dự báo, cho thấy môi trường giao dịch vẫn rất “khó tính” hơn so với thị trường Mỹ.

Tại thời điểm viết bài, chỉ số Stoxx 600 tăng 0,25% và vẫn duy trì gần vùng đỉnh lịch sử. DAX của Đức tăng 0,23%, ITA40 của Ý tăng 0,98%, SPA35 của Tây Ban Nha tăng 0,35%, trong khi UK100 của Anh giảm 0,60%.

Các doanh nghiệp thuộc Stoxx 600 đang hướng tới mức tăng trưởng EPS khoảng 8% trong quý 4; 61% số công ty vượt kỳ vọng EPS và 58% vượt dự báo doanh thu. Tuy vậy, dư địa tăng thêm của chỉ số vẫn bị hạn chế do phản ứng thị trường thường mang tính tiêu cực, trong khi triển vọng năm 2026 không đáp ứng được kỳ vọng vốn đã ở mức cao.

Nhóm cổ phiếu nhạy cảm với rủi ro thuế quan ghi nhận mức vượt dự báo lợi nhuận mạnh nhất trong vòng một năm, trong khi các doanh nghiệp phụ thuộc vào Trung Quốc và các công ty chỉ tập trung vào thị trường EU lại hoạt động kém hơn. Các nhóm cổ phiếu value, growth và quality vượt kỳ vọng ổn định hơn so với nhóm momentum và small caps.

Các nhóm chịu rủi ro từ AI đang chịu áp lực: phần mềm, dịch vụ dữ liệu, nhà xuất bản, các nhà cung cấp thông tin tài chính, các quỹ quản lý tài sản thay thế và cổ phiếu ngành game đồng loạt giảm khi thị trường định giá rủi ro biên lợi nhuận bị ảnh hưởng trong trung hạn bởi sự gián đoạn từ AI. Biến động nổi bật theo từng cổ phiếu (châu Âu) Novo Nordisk bật tăng +7% sau nhịp điều chỉnh gần 25% tuần trước, khi Hims & Hers thông báo sẽ ngừng bán các phiên bản “copy” của Wegovy sau khi FDA siết chặt kiểm soát. UniCredit tăng +4% sau khi công bố triển vọng tích cực đến năm 2030 và kế hoạch hoàn trả khoảng 50 tỷ EUR cho cổ đông trước năm 2030.

InPost tăng vọt +13% nhờ thông tin được quan tâm mua lại, với mức định giá công ty khoảng 7,8 tỷ EUR. Bối cảnh vĩ mô toàn cầu Đảng cầm quyền LDP tại Nhật giành siêu đa số, khiến “Takaichi trade” tiếp tục được chú ý và củng cố kỳ vọng về chính sách tài khóa mở rộng.

Đề xuất đình chỉ thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong 2 năm được đánh giá có khả năng rất cao sẽ được thông qua, và ước tính tạo ra khoảng trống tài khóa khoảng 5 nghìn tỷ yên mỗi năm, kéo theo tác động lớn lên thị trường trái phiếu và tỷ giá.

Đồng yên mạnh lên sau các phát biểu can thiệp bằng lời từ phía nhà chức trách Nhật. USDJPY giảm 0,50%, và JPY nằm trong nhóm tiền tệ mạnh nhất G10, bất chấp chiến thắng áp đảo của bà Takaichi.

Kim loại quý tiếp tục duy trì xu hướng tăng: vàng đang kiểm tra vùng 5.000 USD, tăng 1,0% trong ngày, trong khi bạc tăng 2,40% lên 97 USD.

