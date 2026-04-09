Bản tin cuối ngày: Thỏa thuận đình chiến mong manh và áp lực từ Mỹ

Sau khởi đầu đầy bất an trên Phố Wall do các báo cáo sáng nay về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, các chỉ số đã đảo chiều hồi phục và ghi nhận mức tăng đáng kể: chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,7%, chỉ số Nasdaq tăng hơn 0,8% và chỉ số Dow Jones cũng cao hơn 0,6%.

Chỉ số VIX giảm hơn 5% và lần đầu tiên sau một tháng, chỉ số này đã rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 20 điểm, cho thấy tâm lý lo âu của các nhà đầu tư đã hạ nhiệt.

Lạm phát, đo lường bằng chỉ số PCE, đã tăng khoảng 0,4% so với tháng trước vào tháng 2, đúng như kỳ vọng của thị trường và tương tự các số liệu trước đó. Tính theo năm, con số này duy trì ở mức khoảng 2,8–3,0%, đồng nghĩa với việc lạm phát vẫn tiếp tục vượt mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dữ liệu mới nhất cho Quý 4 năm 2025 cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi điều chỉnh từ các ước tính trước đó; mức tăng trưởng này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn duy trì ở mức cao. Phía Iran cáo buộc Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon và đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, phía Mỹ và Israel nhấn mạnh rằng các hành động của Israel không nằm trong phạm vi của thỏa thuận chính thức, do đó không vi phạm các điều khoản đã ký kết. Sự khác biệt trong cách diễn giải này khiến tình hình trở nên cực kỳ bất định và đẩy rủi ro leo thang lên cao.

Bất chấp những căng thẳng hiện hữu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Lebanon, tập trung đặc biệt vào tầm ảnh hưởng và các hoạt động của Hezbollah dọc biên giới. Các cuộc hội đàm hướng tới mục tiêu giảm thiểu các mối đe dọa an ninh, giải quyết tranh chấp lãnh thổ và tạo dựng khuôn khổ cho khả năng xuống thang xung đột.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng NATO đang tiến tới sự độc lập lớn hơn của Châu Âu và giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, đồng thời kỳ vọng Châu Âu sẽ đóng góp nhiều hơn cho an ninh tập thể. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù sự thống trị lịch sử của Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ Châu Âu là cần thiết, nhưng hiện nay các đồng minh cần chia sẻ gánh nặng đồng đều hơn và tự phát triển năng lực quân sự riêng.

Tại Châu Âu, phiên giao dịch diễn biến trái chiều: chỉ số DAX giảm hơn 1,3%, CAC 40 giảm 0,2%, IBEX 35 giảm dưới 0,2% và FTSE kết thúc phiên thấp hơn một chút.

Trên thị trường dầu mỏ, các điều kiện đã dịu bớt phần nào trong những giờ gần đây. Tính đến 8 giờ tối, dầu Brent đang giao dịch quanh mức 95 USD/thùng, tương đương với dầu WTI, cho thấy sự ổn định sau những biến động gần đây.

Trên thị trường kim loại, đang có sự phục hồi. Vàng tăng gần 1%, vượt ngưỡng 4.800 USD/ounce, trong khi bạc thậm chí còn tăng mạnh hơn với mức 1,6%, giao dịch trên ngưỡng 76 USD/ounce.

On the metals market, there is a rebound. Gold is up nearly 1%, surpassing 4,800 USD per ounce, while silver is rising even more, by 1.6%, trading above 76 USD per ounce.

Trên thị trường tiền điện tử, tâm lý đang xáo trộn. Bitcoin tăng khoảng 0,5%, bứt phá lên trên 72.000 USD, trong khi Ethereum giảm 0,6%, dao động quanh mức 2.200 USD.