Bản tin ngày 07.04.2026

Iran — Hạn chót trong sáng nay
Trump một lần nữa khẳng định 09:00 sáng nay (giờ Hà Nội) là "hạn chót" để Iran mở cửa eo biển Hormuz, nếu không, ông đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Đồng thời, ông cho biết thêm các cuộc đàm phán đang "tiến triển tốt" và ông mong muốn đạt được một thỏa thuận. Thị trường hiểu đây là một đòn tâm lý chiến đặc trưng trên bàn thương lượng.
Iran đã chính thức bác bỏ tối hậu thư này, gọi những lời đe dọa của Trump là "ngôn từ ngạo mạn". Tuy nhiên, tờ Axios đưa tin phía Mỹ coi phản ứng này chỉ là một thủ thuật đàm phán chứ không phải là cánh cửa đã đóng sập hoàn toàn. Các cuộc đối thoại ngầm giữa đôi bên được cho là vẫn đang diễn ra sôi nổi và Washington đang để ngỏ khả năng trì hoãn hành động quân sự nếu xuất hiện một lộ trình đáng tin cậy hướng tới thỏa thuận.
Góc khuất chiến dịch quân sự của Mỹ
Tờ The Wall Street Journal vừa tiết lộ chi tiết về một sứ mệnh giải cứu bí mật: Không quân Hoa Kỳ đã thả 100 quả bom (mỗi quả nặng 900 kg), huy động tới 155 máy bay để bảo vệ phi công chiếc F-15 bị bắn rơi và cô lập lực lượng IRGC khỏi hiện trường vụ rơi máy bay. Nhiều sĩ quan Iran đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Khủng hoảng lãnh đạo tại Iran
Tờ The Times công bố một bản ghi nhớ mật cho thấy Tân Lãnh đạo Tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đang rơi vào trạng thái hôn mê tại một bệnh viện ở thành phố Kom và đang trong tình trạng nguy kịch. Báo cáo này dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về việc ai mới thực sự là người đưa ra các quyết định then chốt tại Tehran giữa lúc xung đột leo thang.
Ả Rập Xê Út bị tấn công tên lửa
Lực lượng phòng không Ả Rập Xê Út đã bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo nhắm vào khu vực phía Đông đất nước, gần trung tâm hóa dầu chiến lược Jubail, cơ sở đóng góp khoảng 7% GDP của quốc gia này. Các đoạn phim rò rỉ cho thấy một số tên lửa có thể đã trúng mục tiêu dưới mặt đất, dù các đánh giá thiệt hại chính thức vẫn đang được tiến hành.
Giá dầu: Quay lại đà tăng nóng
Dầu WTI đã bứt phá qua ngưỡng 115–116 USD/thùng, mức cao nhất trong một tháng qua, khi thời hạn chót đối với Iran đang cận kề và sự lạc quan của tuần trước đã tan biến. Dầu Brent tăng 1,3% lên 111 USD, trong khi WTI tăng 2,4% lên mức 115,20 USD. Đây là phản ứng điển hình của thị trường năng lượng trước rủi ro leo thang chiến sự và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz.
Trump reiterated that tonight (Wednesday at 3:00 a.m. CET/Polish time) is the “deadline” for Iran to open the Strait of Hormuz—otherwise, he threatens to destroy the country’s energy infrastructure. At the same time, he added that talks are “going well” and that he would like to reach an agreement—the market interprets this as a classic negotiating tactic.
Hợp đồng tương lai: Rủi ro quay trở lại
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ đang giảm nhẹ trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai của S&P 500 mất khoảng 0,5% trong bối cảnh bất ổn gia tăng trước "giờ G" tối hậu thư đêm nay. Tại Châu Âu, các hợp đồng tương lai dự báo mở cửa quanh mức tham chiếu (+0,1%), sau khi chỉ số Euro Stoxx 50 kết thúc phiên thứ Năm với mức giảm 0,7%.
Samsung: Lợi nhuận bùng nổ thúc đẩy Châu Á, tạo cú hích cho nhóm công nghệ toàn cầu
Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2026 với lợi nhuận hoạt động tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mọi dự báo của giới phân tích. Đây là tín hiệu cực mạnh cho toàn bộ ngành bán dẫn. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đang mở cửa đầy khởi sắc, và tâm lý lạc quan này có thể lan tỏa sang các cổ phiếu bán dẫn và công nghệ tại Châu Âu và Mỹ (như ASML, NVDA, INTC).
Ngoại hối và các thị trường khác
Chỉ số DXY đang nhích nhẹ (+0,03% lên 99,87), được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và tâm lý thận trọng trước thời hạn chót đối với Iran. Cặp EURUSD đang thoái lui phần nào sau đà tăng gần đây (-0,05% xuống 1,1537), sau khi đại diện ECB, ông Stournaras, nhận định rằng các phản ứng chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào "quy mô và bản chất của cú sốc năng lượng".
