Bản tin thị trường: Địa chính trị tái thiết lập. USD và Dầu áp đảo tâm lý thận trọng 🚨

Giá dầu OIL và OIL.WTI hiện tăng hơn 1%, mặc dù mức giá vẫn duy trì dưới ngưỡng 98 USD/thùng.

Chỉ số đồng đô la Mỹ USDIDX tăng 0,23%, trong đó các đồng tiền từ Nam bán cầu một lần nữa ghi nhận hiệu suất kém nhất, lần lượt mất 0,67% (cặp AUDUSD) và 0,55% (cặp NZDUSD) so với đồng USD.

Trên các sàn giao dịch chứng khoán, thị trường chưa xác lập một xu hướng rõ ràng, mặc dù áp lực bán (momentum bearish) đã trở nên mạnh mẽ hơn trong vài phút gần đây. Chỉ số DAX 40 của Đức hiện giảm 0,8%, trong khi CAC 40 của Pháp giảm 0,7% khi kết thúc phiên giao dịch đầu tiên ngày thứ Ba. Chỉ số W20 của Ba Lan đang có màn thể hiện rất tệ với mức giảm khoảng 1,1% (mã giảm mạnh nhất tại lục địa này).

Đối với các cổ phiếu riêng lẻ, SAP là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất từ giới đầu tư. Cổ phiếu này đã giảm 4% xuống còn 147,66 EUR, mức thấp nhất trong vòng 26 tháng qua. Đây là mã cổ phiếu có hiệu suất tệ nhất trong chỉ số DAX với tổng mức sụt giảm lên tới 29% kể từ đầu năm. Chuyên gia phân tích Toby Ogg từ JPMorgan đã hạ xếp hạng cổ phiếu này từ "Tăng tỷ trọng" (Overweight) xuống "Trung lập" (Neutral), đồng thời cắt giảm mạnh giá mục tiêu từ 260 EUR xuống còn 175 EUR và loại mã này khỏi danh sách "Cổ phiếu ưu tiên của nhà phân tích" (Analyst Focus List). Ông trích dẫn lý do về sự chậm lại dự kiến trong tăng trưởng của chỉ số Đơn hàng tồn đọng đám mây hiện tại (CCB), sự biến động lợi nhuận ngày càng tăng do quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhu cầu tăng vốn đầu tư trước sự cạnh tranh gay gắt. Những yếu tố này đã khiến ông hạ dự báo lợi nhuận cho giai đoạn 2026–2028.

Ngược lại, Kepler Cheuvreux và Jefferies lần lượt hạ giá mục tiêu xuống 190 EUR và 230 EUR, nhưng cả hai tổ chức này vẫn duy trì xếp hạng "Mua" (Buy), thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của công ty bất chấp những thách thức ngắn hạn.

Cổ phiếu của Bayer AG cũng giảm gần 3% sau các báo cáo cho thấy quỹ đầu tư Inclusive Capital Partners đang cân nhắc bán một khối lượng 8,5 triệu cổ phiếu (tương đương 0,9% vốn điều lệ) trị giá khoảng 327 triệu EUR. Thị trường giải mã động thái này là tín hiệu cho thấy tỷ phú Jeffrey Ubben tin rằng tiềm năng tăng trưởng của công ty đã cạn kiệt. Kết quả là Bayer trở thành mã cổ phiếu có hiệu suất kém thứ hai trong chỉ số chính của Đức.