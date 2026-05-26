CẬP NHẬT MỚI: US100 vượt mốc 30.000 điểm giữa cơn hưng phấn của nhóm cổ phiếu bán dẫn 📈

Hợp đồng Nasdaq 100 hôm nay tăng gần 0,35% và lần đầu tiên vượt qua ngưỡng “tâm lý” 30.000 điểm. Đà tăng được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn, với Micron Technology tăng gần 15% sau khuyến nghị tích cực từ UBS, trong khi cổ phiếu SanDisk tăng hơn 7%. Đà tăng mạnh cũng xuất hiện ở Western Digital, cùng với cổ phiếu Advanced Micro Devices và NVIDIA.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board tại Mỹ tăng lên 93,1 điểm so với dự báo 92 điểm và mức trước đó là 92,8 điểm. Dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ tốt hơn đôi chút so với kỳ vọng.
Trong khi đó, chỉ số hoạt động sản xuất của Federal Reserve Bank of Dallas tăng lên 0,4 điểm, so với dự báo 0 điểm và mức trước đó là -2,3 điểm. Dữ liệu cho thấy tâm lý trong lĩnh vực sản xuất tại bang Texas đã cải thiện nhẹ.
Nguồn: xStation5
