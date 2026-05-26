🚩Giá vàng giảm 1%

Giá vàng và bạc giảm trong phiên thứ Ba bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Vàng đang giao dịch quanh mức 4.500 USD/ounce, trong khi bạc vẫn giữ trên mức 76 USD, với đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.

Thị trường một lần nữa định giá rủi ro liên quan đến dầu mỏ sau các cuộc tấn công của United States nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong khi bất ổn xoay quanh Strait of Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị quan trọng ảnh hưởng đến năng lượng, kỳ vọng lạm phát và kim loại quý.

Dầu Brent (OIL) đã phục hồi lên trên mức 96 USD/thùng và tăng gần 3%, trong khi dầu WTI (OIL.WTI) quay trở lại vùng 93 USD. Giá dầu cao hơn cùng với bất ổn kéo dài tại Trung Đông có thể hỗ trợ kỳ vọng lạm phát cao hơn, đồng USD mạnh hơn và lãi suất tăng - cuối cùng gây áp lực lên vàng.

Chỉ số giá nhà S&P Dow Jones Indices/Case-Shiller thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng, tăng 0,8% YoY so với dự báo 0,9%. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ của Conference Board.

GOLD (D1)

Quan sát biểu đồ vàng, giá vẫn nằm dưới mức Fibonacci retracement 38,2% và chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với EMA200 (đường đỏ) cũng như mức Fibonacci retracement 23,6% quanh 4.450 USD/ounce. Khu vực này đồng thời đánh dấu vùng hỗ trợ quan trọng, được củng cố thêm bởi đáy cục bộ của tháng 3. Ở chiều tăng, vùng 4.670 USD có thể đóng vai trò là vùng kháng cự gần nhất, vì nó trùng với mức Fibonacci retracement 38,2% và nhịp giảm gần đây nhất (cây nến đỏ lớn ngày 15 tháng 5).

