Tin đầu ngày: Nhóm cổ phiếu bán dẫn thúc đẩy đà tăng cho Nasdaq; Dow Jones tụt lại phía sau

Cổ phiếu châu Âu giao dịch dưới áp lực bán khá mạnh, với chỉ số Euro Stoxx 50 giảm gần 1,2% và DAX của Đức mất 1,2%. Dù vậy, tâm lý đối với cổ phiếu Mỹ vẫn tích cực: hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng gần 0,2% hôm nay và lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 30.000 điểm. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bán dẫn, với Micron Technology tăng gần 20% sau khuyến nghị nâng hạng từ UBS và SanDisk tăng 10%; các nhà sản xuất chip nhớ đang nổi bật rõ rệt trong toàn bộ nhóm chip.

Các nhà đầu tư không bị ảnh hưởng nhiều ngay cả khi giá dầu tăng gần 4% và căng thẳng giữa United States và Iran leo thang trở lại.

Trong khi Nasdaq tiếp tục đi lên, hợp đồng tương lai của DJIA lại giảm do chịu áp lực từ UnitedHealth Group (UNH.US) và IBM (IBM.US). Đáng chú ý là dù US100 đang tăng gần như theo chiều thẳng đứng, chỉ số phản ánh sát hơn tình trạng chung của nền kinh tế Mỹ lại đang hoạt động kém hơn. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo về sự suy yếu của độ rộng thị trường, khi chỉ một nhóm nhỏ công ty đang gánh phần lớn đà tăng chung, tạo ra những mất cân đối không lành mạnh có thể dẫn tới biến động mạnh hơn.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ của Conference Board tăng lên 93,1 điểm so với dự báo 92 điểm và mức trước đó là 92,8 điểm, cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ tốt hơn đôi chút so với kỳ vọng. Trong khi đó, chỉ số hoạt động sản xuất của Federal Reserve Bank of Dallas tăng lên 0,4 điểm so với dự báo 0 điểm và mức trước đó là -2,3 điểm, cho thấy tâm lý sản xuất tại Texas cải thiện nhẹ.

Trong bối cảnh dữ liệu Mỹ tích cực, giá dầu cao hơn và rủi ro Federal Reserve có thể tăng lãi suất vào giai đoạn cuối 2026 – đầu 2027, chỉ số USD đang tăng hôm nay, trong khi EURUSD và kim loại quý chịu áp lực. Vàng giảm gần 2%, còn bạc giảm gần 3%.

Hợp đồng cacao ICE (COCOA) bật tăng gần 9% khi thị trường bắt đầu định giá lại các rủi ro thời tiết liên quan đến El Niño và nguy cơ suy giảm sản lượng mùa vụ tại Tây Phi. Đà tăng diễn ra rất mạnh, được khuếch đại bởi hoạt động đóng vị thế short của các quỹ trước đó đặt cược vào nhu cầu suy yếu và xu hướng thay thế do giá cao. Tuy nhiên, đợt giảm giá trong những tháng gần đây đã bắt đầu cải thiện tín hiệu nhu cầu, trong khi thị trường nhạy cảm với nguồn cung phản ứng nhanh với rủi ro thời tiết và nhu cầu giảm bớt vị thế short.

Qualcomm đã ký thỏa thuận chip AI với ByteDance - chủ sở hữu của TikTok ($QCOM). ByteDance được cho là sẽ mua hàng triệu chip ASIC của Qualcomm, được sử dụng cho AI computing và trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu Qualcomm tăng gần 3% hôm nay. Tin tức này củng cố câu chuyện về nhu cầu hạ tầng AI gia tăng và việc công ty mở rộng ra ngoài thị trường smartphone truyền thống vốn từng thống trị trước đây. Cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett cũng cho biết chính phủ Mỹ đang theo dõi sự phát triển của các mô hình AI mới.