Bản tin thị trường: Giá Dầu tiếp đà leo dốc (24.03.2026)

Tình hình Trung Đông
Trong bài phát biểu ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran đang ở rất gần, dẫn đến việc tạm dừng kế hoạch không kích vào hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Theo dự kiến ban đầu, cuộc tấn công lẽ ra sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm (giờ Anh).
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh hai bên phải ký kết hiệp định trong vòng 5 ngày; nếu không, Hoa Kỳ sẽ tái khởi động chiến dịch oanh tạc các hạ tầng chiến lược then chốt của Iran.
Dù phía Tehran phủ nhận việc diễn ra các cuộc đàm phán, khiến tâm lý tiêu cực quay trở lại thị trường, nhưng cần lưu ý rằng kịch bản tương tự từng xảy ra với Trung Quốc vào năm ngoái. Tại thời điểm đó, ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sắp thành hiện thực và đình chỉ các mức thuế quan khắc nghiệt; ban đầu Trung Quốc phủ nhận, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận chính thức chỉ sau đó hai tuần.
Tình thế này cho thấy Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột, tác nhân gây ra sự biến động cực hạn trên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường dầu mỏ khi giá dầu đã vọt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng.
Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, trong khi Iran kiên quyết duy trì các đòn đáp trả. Amazon vừa báo cáo tình trạng gián đoạn dịch vụ AWS tại Bahrain do các hoạt động từ máy bay không người lái của Iran.
Hãng tin Fars cho biết các hạ tầng điện lưới và khí đốt trên khắp cả nước đang chịu thiệt hại trên diện rộng.
Theo tờ Wall Street Journal, các quốc gia Ả Rập đang có những động thái can thiệp sâu hơn. Ả Rập Xê-út đã cho phép Không quân Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân then chốt của mình sau khi hoàn tất đa dạng hóa lộ trình xuất khẩu dầu qua đường ống phía Tây. Quốc vương Mohammed bin Salman cũng đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự trực tiếp.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang ráo riết đóng cửa tất cả các doanh nghiệp có liên hệ với Iran nhằm cắt đứt mọi mối liên kết về kinh tế và tài chính.
Dầu Brent hiện đang giao dịch ở mức 99,8 USD/thùng, sau kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai vào ngày 17/03.
Vàng chính thức mất mốc 4.400 USD/ounce, ghi nhận mức giảm 2%; trong khi đó, bạc cũng bốc hơi khoảng 4% xuống còn 66 USD/ounce. Đà sụt giảm của các kim loại quý này tỷ lệ thuận với những lo ngại về tình trạng lạm phát leo thang.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa phát đi thông báo xác nhận các ngân hàng trung ương vẫn bảo lưu kế hoạch thu mua vàng trong năm nay. Động thái này được xem là lời hồi đáp trước những tin đồn cho rằng các ngân hàng trung ương Trung Đông có thể bán vàng để giải quyết bài toán thanh khoản, sau khi nguồn thu từ dầu khí bị gián đoạn.
Dữ liệu và Dữ kiện khác
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm qua; tuy nhiên, chỉ số US100 và US500 hiện đang sụt giảm khoảng 1% trong bối cảnh tâm lý bất ổn vẫn bao trùm.
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Trung Quốc ghi nhận mức giảm hơn 1%; trong khi đó, chỉ số AUS200 của Úc giảm 1,7% và chỉ số JP225 của Nhật Bản lao dốc gần 2,7%.
Cặp tỷ giá EURUSD vẫn duy trì ở mức cao, hiện đang giao dịch ngay sát ngưỡng 1,16.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất của Nhật Bản đã chậm lại, rơi về mức 51,4 so với con số 53 trước đó. Dù nền kinh tế đang hạ nhiệt gây ra nhiều thách thức cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), nhưng khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 4 vẫn rất cao trong bối cảnh giá năng lượng đang phục hồi trở lại.
Chỉ số lạm phát (CPI) của Nhật Bản bất ngờ sụt giảm xuống còn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức kỳ vọng 1,5% và con số thực tế 1,5% của kỳ trước.
Cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng hiển hiện rõ nét tại các quốc gia Châu Á. Bộ trưởng Năng lượng Hàn Quốc cho biết ông sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các nhà máy nhiệt điện than, khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đang trong quá trình bảo trì, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông không thiết yếu.
Liên minh Châu Âu (EU) và Úc vừa ký kết một thỏa thuận thương mại nhằm bãi bỏ hầu hết các biểu thuế và rào cản hạn chế. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra khoản tiết kiệm lên tới 1 nghìn tỷ EUR mỗi năm, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận của Châu Âu đối với các khoáng sản thiết yếu như đất hiếm.
Bà Anna Breman, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), lưu ý rằng tình hình hiện tại đang làm gia tăng các căng thẳng tài chính; tuy nhiên, bà nhấn mạnh lãi suất của New Zealand đang ở mức cho phép điều chỉnh linh hoạt theo cả hai hướng tùy thuộc vào diễn biến thực tế.
Theo người đứng đầu RBNZ, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc nhanh chóng thì thực tại hiện nay cũng sẽ không thay đổi, và điều này có khả năng sẽ kìm hãm tiềm năng tăng trưởng toàn cầu.
Ông Austan Goolsbee, đại diện của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho biết ông nhận thấy những cơ sở tiềm năng cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo tại Hoa Kỳ.
