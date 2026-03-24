Bản tin thị trường: Giá Dầu tiếp đà leo dốc (24.03.2026)

Tình hình Trung Đông

Trong bài phát biểu ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran đang ở rất gần, dẫn đến việc tạm dừng kế hoạch không kích vào hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Theo dự kiến ban đầu, cuộc tấn công lẽ ra sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm (giờ Anh).

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh hai bên phải ký kết hiệp định trong vòng 5 ngày; nếu không, Hoa Kỳ sẽ tái khởi động chiến dịch oanh tạc các hạ tầng chiến lược then chốt của Iran.

Dù phía Tehran phủ nhận việc diễn ra các cuộc đàm phán, khiến tâm lý tiêu cực quay trở lại thị trường, nhưng cần lưu ý rằng kịch bản tương tự từng xảy ra với Trung Quốc vào năm ngoái. Tại thời điểm đó, ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sắp thành hiện thực và đình chỉ các mức thuế quan khắc nghiệt; ban đầu Trung Quốc phủ nhận, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận chính thức chỉ sau đó hai tuần.

Tình thế này cho thấy Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột, tác nhân gây ra sự biến động cực hạn trên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường dầu mỏ khi giá dầu đã vọt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, trong khi Iran kiên quyết duy trì các đòn đáp trả. Amazon vừa báo cáo tình trạng gián đoạn dịch vụ AWS tại Bahrain do các hoạt động từ máy bay không người lái của Iran.

Hãng tin Fars cho biết các hạ tầng điện lưới và khí đốt trên khắp cả nước đang chịu thiệt hại trên diện rộng.

Theo tờ Wall Street Journal, các quốc gia Ả Rập đang có những động thái can thiệp sâu hơn. Ả Rập Xê-út đã cho phép Không quân Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân then chốt của mình sau khi hoàn tất đa dạng hóa lộ trình xuất khẩu dầu qua đường ống phía Tây. Quốc vương Mohammed bin Salman cũng đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự trực tiếp.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang ráo riết đóng cửa tất cả các doanh nghiệp có liên hệ với Iran nhằm cắt đứt mọi mối liên kết về kinh tế và tài chính.

Dầu Brent hiện đang giao dịch ở mức 99,8 USD/thùng, sau kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai vào ngày 17/03.

Vàng chính thức mất mốc 4.400 USD/ounce, ghi nhận mức giảm 2%; trong khi đó, bạc cũng bốc hơi khoảng 4% xuống còn 66 USD/ounce. Đà sụt giảm của các kim loại quý này tỷ lệ thuận với những lo ngại về tình trạng lạm phát leo thang.