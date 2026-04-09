Bản tin thị trường: Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh đình chiến (09.04.2026)

Giá dầu Brent đã bật tăng 1,2%, lên mức xấp xỉ 97 USD/thùng trước những tuyên bố đầy hoài nghi của Iran về lập trường của Mỹ và việc Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự trong khu vực. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ vẫn đang đi ngang khi nhà đầu tư thận trọng quan sát các diễn biến mới.
Chủ tịch Quốc hội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh đình chiến, làm sâu sắc thêm sự ngờ vực lẫn nhau. Tehran chỉ ra các cuộc không kích và các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Israel, đặc biệt là tại Lebanon, quốc gia cũng vừa thề sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Israel. Washington đã bác bỏ các cáo buộc này, trong đó JD Vance nhấn mạnh rằng vấn đề Lebanon không nằm trong điều khoản của thỏa thuận.
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái huy động toàn lực tại khu vực cho đến khi đạt được một thỏa thuận thực chất và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, đồng thời đe dọa Iran nếu quốc gia này rời bỏ bàn đàm phán.
Tâm lý thị trường tại Châu Á đang tỏ ra hoài nghi và thận trọng. Sau sự lạc quan ban đầu, các thị trường đã đình trệ do những nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận đình chiến Mỹ - Iran. Những lo ngại vẫn tiếp diễn khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, giá dầu hồi phục và các tranh chấp liên quan đến việc đưa Lebanon vào các điều khoản của thỏa thuận. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc (-1,8%) và Nhật Bản (-0,7%) chịu mức tổn thất lớn nhất; Trung Quốc (HSCEI: -0,3%) và Ấn Độ (Nifty 50: -0,6%) cũng chìm trong sắc đỏ.
Theo Thống đốc RBNZ Anna Breman, các đợt cắt giảm lãi suất trước đây vẫn đang cung cấp sự hỗ trợ cho nền kinh tế, trong khi rủi ro lạm phát tăng cao đã gia tăng. Những bình luận mang tính diều hâu của bà đang thúc đẩy đà tăng của đồng Đô la New Zealand, hiện là đồng tiền biến động mạnh nhất trong nhóm G10 của phiên (NZDUSD: +0,25%, NZDJPY: +0,4%, AUDNZD: -0,25%).
Ngoài đồng NZD, biến động trên thị trường ngoại hối (FX) đang ở mức thấp. Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đang giao dịch đi ngang, và EURUSD không đổi ở mức 1.166. Đồng Yên đang chịu mức giảm chính sau dữ liệu niềm tin người tiêu dùng thấp hơn dự kiến (USDJPY: +0,2%).
Vàng vẫn duy trì trạng thái đình trệ trong phiên thứ hai liên tiếp (4.720 USD/ounce), chưa rõ xu hướng giữa bối cảnh lệnh đình chiến Trung Đông mong manh và biên bản họp Fed mang hơi hướng "diều hâu", vốn phần lớn đã bị lu mờ bởi các sự kiện khác do tính chất "lỗi thời". Bạc cũng đang giao dịch đi ngang (73 USD/ounce).
Tiền điện tử chủ yếu ghi nhận đà giảm, mặc dù biến động vẫn ở mức hạn chế: Bitcoin giảm 0,7% xuống 71.180 USD, trong khi Ethereum giảm 1,2% xuống 2.191 USD.
CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD "bất động" trước dữ liệu lỗi thời
➡️EUR/USD giảm xuống dưới 1.17 trước thềm cuộc họp FOMC.
Xung đột Iran leo thang – Hậu quả sẽ ra sao?
Top 3 thị trường đáng chú ý
