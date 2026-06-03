Leo thang căng thẳng trong đêm với Iran - Giá dầu lại tiến sát mốc 100 USD

Đêm qua, một loạt vụ tấn công đã xảy ra tại khu vực Vịnh Ba Tư. Giá dầu đang tiếp tục nối dài đà tăng từ ngày hôm qua trong bối cảnh lo ngại về một lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Vào khoảng giữa ngày, dầu Brent đang được giao dịch quanh mức 98 USD/thùng. Các kim loại quý như vàng và bạc ghi nhận mức giảm nhẹ.

Sân bay Kuwait đã bị tấn công. Máy bay không người lái của Iran đã tấn công khu vực cảng, và sân bay hiện đã tạm ngừng các chuyến bay.

Ngoài các sân bay dân sự, tên lửa đạn đạo cũng được phóng về phía căn cứ Ali Al Salem. CENTCOM cho biết mối đe dọa đã bị đánh chặn. Hệ thống phòng không cũng báo cáo các vụ xâm nhập không phận Bahrain từ phía Iran.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công là phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở trên đảo Qeshm và vụ tấn công vào một tàu chở dầu của Iran tại Vịnh Ba Tư. Iran cũng cho rằng “Kuwait và Bahrain cũng phải chịu trách nhiệm”.

Trong bối cảnh này, những phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio - người thường được nhắc đến như một ứng viên kế nhiệm Trump - cũng có thể đóng vai trò quan trọng:

Iran hỗ trợ các tổ chức khủng bố là “một trong những lằn ranh đỏ”.

Iran có thể được xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt tài chính, nhưng phải chấp nhận các hạn chế “nghiêm ngặt và dài hạn”.

Đồng thời, việc nới lỏng trừng phạt sẽ không diễn ra để đổi lấy việc mở lại eo biển.

Rubio cũng lưu ý rằng phản ứng của Iran có thể đến chậm tới 5 ngày.

Donald Trump đăng trên “Truth Social” rằng Iran “sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân” và một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iran là điều có thể xảy ra - tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết.

Thị trường chứng khoán dường như chưa phản ứng đáng kể. Cổ phiếu của các công ty dầu khí và quốc phòng vẫn dao động quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua.

OIL (D1)

Giá dầu hiện đã quay trở lại phía trên mức Fibonacci 38,2%, qua đó bảo vệ thành công đường xu hướng dài hạn (đường màu đỏ ở giữa). Từ góc độ kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua nằm quanh mức 104 USD và vùng Fibonacci 23,6%. Để phá vỡ xu hướng tăng hiện tại, điều quan trọng đối với phe bán là phải đẩy giá quay trở lại dưới đường xu hướng nói trên. Nguồn: xStation5.