Banco Macro tăng 5% nhờ Bộ Tài chính Hoa Kỳ hỗ trợ đồng peso Argentina 🗽

Cổ phiếu các ngân hàng Argentina đã tăng sau khi một báo cáo truyền thông cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bán USD để duy trì đồng peso Argentina. Cổ phiếu Banco Macro tăng hơn 5% hôm nay và phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng. Đợt bán tháo gần đây chủ yếu được kích hoạt bởi sự ủng hộ dành cho các đối thủ của Javier Milei trong cuộc bầu cử khu vực, điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng về nền kinh tế Argentina và các điều kiện tài chính trong tương lai. Nếu được Donald Trump ủng hộ, ông Milei sẽ thắng cử, chúng ta có thể kỳ vọng tâm lý xung quanh cổ phiếu Argentina sẽ được cải thiện. Ngày bầu cử được ấn định là ngày 26 tháng 10. Trong tháng qua, tất cả các ngân hàng quan trọng nhất của Argentina đều ghi nhận mức tăng cổ phiếu vượt qua chỉ số S&P 500, với Banco Macro tăng hơn 40% (tăng vọt 41%), Financiero Galicia tăng gần 25% và Banco BBVA Argentina tăng 17%.
Nguồn: xStation5
