Mở phiên Mỹ: US500 đạt mức cao kỷ lục nhờ sự dẫn đầu của lĩnh vực công nghệ.

- Chỉ số US500 và US100 tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ
- Cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần
- Các nhà đầu tư kỳ vọng vào đợt tăng giá "Santa Rally" kéo dài và đà tăng trưởng tiếp tục vào đầu tháng Giêng
Phố Wall mở cửa với tâm lý thận trọng sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Hợp đồng tương lai của chỉ số chuẩn S&P 500 (US500) đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Nasdaq 100 (US100) – chỉ số thiên về công nghệ – vẫn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh trong ngày được thiết lập vào cuối tháng 10. Nhà đầu tư đang hướng tới việc khép lại năm ở vùng đỉnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp duy trì khả quan. S&P 500 đã tăng gần 18% trong năm nay, đánh dấu năm tăng trưởng thứ ba liên tiếp sau hai năm liền trước với mức lợi suất vượt 20%.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, US500 tăng 0,11%, có thể đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp của Phố Wall. Khi chỉ số tiến gần mốc tâm lý 7.000 điểm, các nhà phân tích cho rằng dư địa tăng vẫn còn, bởi những cổ phiếu vốn hóa lớn như Nvidia và nhiều ông lớn công nghệ khác vẫn đang giao dịch dưới các đỉnh lịch sử riêng lẻ của họ.
Tin tức công ty
-
Nvidia (NVDA.US): Nhà sản xuất chip công bố thương vụ mua lại startup AI Groq với giá 20 tỷ USD, trở thành thương vụ lớn nhất trong lịch sử Nvidia. Việc thâu tóm Groq giúp Nvidia tiếp cận công nghệ LPU (Language Processing Unit), mang lại hiệu suất vượt trội cho các mô hình ngôn ngữ lớn so với GPU truyền thống. Với vị thế thống lĩnh thị trường của Nvidia, thương vụ này được dự báo sẽ phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền nghiêm ngặt. Cổ phiếu Nvidia tăng 0,7% ngay khi mở cửa.
-
Micron (MU.US): Cổ phiếu tiếp tục đà đi lên, nâng mức tăng trong tháng lên hơn 20%, nhờ các dự báo tăng trưởng tích cực. Là nhà sản xuất chủ chốt bộ nhớ – yếu tố then chốt cho việc mở rộng doanh số bộ xử lý – Micron tăng 1,5% trong những phút đầu phiên.
-
Biohaven (BHVN.US): Cổ phiếu công ty công nghệ sinh học lao dốc hơn 11% khi mở cửa, sau khi liệu pháp điều trị trầm cảm thử nghiệm không đạt được mục tiêu chính trong thử nghiệm giai đoạn giữa. Thất bại này tiếp tục làm trầm trọng thêm một năm đầy khó khăn, khi cổ phiếu đã mất gần 75% giá trị trong năm 2025.
-
Coupang (CPNG.US): Gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc tăng vọt hơn 8% sau thông tin dữ liệu công ty bị rò rỉ đã được nghi phạm xóa bỏ thành công.
-
Các công ty khai thác kim loại quý: Cổ phiếu các nhà sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp tập trung vào bạc, ghi nhận mức tăng mạnh khi giá bạc lập kỷ lục mới 75 USD/ounce. Các công ty như First Majestic, Coeur Mining và Endeavour Silver đều tăng khoảng 3%.
