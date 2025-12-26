Mở phiên Mỹ: US500 đạt mức cao kỷ lục nhờ sự dẫn đầu của lĩnh vực công nghệ.

Phố Wall mở cửa với tâm lý thận trọng sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Hợp đồng tương lai của chỉ số chuẩn S&P 500 (US500) đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Nasdaq 100 (US100) – chỉ số thiên về công nghệ – vẫn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh trong ngày được thiết lập vào cuối tháng 10. Nhà đầu tư đang hướng tới việc khép lại năm ở vùng đỉnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp duy trì khả quan. S&P 500 đã tăng gần 18% trong năm nay, đánh dấu năm tăng trưởng thứ ba liên tiếp sau hai năm liền trước với mức lợi suất vượt 20%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, US500 tăng 0,11%, có thể đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp của Phố Wall. Khi chỉ số tiến gần mốc tâm lý 7.000 điểm, các nhà phân tích cho rằng dư địa tăng vẫn còn, bởi những cổ phiếu vốn hóa lớn như Nvidia và nhiều ông lớn công nghệ khác vẫn đang giao dịch dưới các đỉnh lịch sử riêng lẻ của họ.

Tin tức công ty