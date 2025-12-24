DE40: Căng thẳng pháp lý và ngoại giao leo thang trong kỳ nghỉ lễ

Biến động và hoạt động giao dịch trên các sàn chứng khoán châu Âu giảm rõ rệt do nhiều thị trường đóng cửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Giao dịch sẽ không diễn ra tại các sàn ở Đức, Ý, Thụy Sĩ, Ba Lan, Cộng hòa Séc, khu vực Scandinavia và các nước Baltic. Thời gian giao dịch được rút ngắn tại Anh (đến 12:30), Tây Ban Nha (đến 14:00) và Pháp (đến 14:05). Trong số các hợp đồng, FRA40 ghi nhận mức tăng, tăng khoảng 0,3% trong phiên hôm nay.

Mặc dù thiếu vắng các dữ liệu quan trọng trên lục địa và hoạt động của nhà đầu tư bị hạn chế, thị trường vẫn tồn tại những yếu tố có khả năng định hình giá, nhiều khả năng sẽ được phản ánh rõ hơn sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt thị thực đối với năm ủy viên châu Âu liên quan đến các đạo luật về dịch vụ kỹ thuật số của EU. Bất chấp nhiều bằng chứng về hành vi độc quyền và xử lý dữ liệu trái phép của các công ty công nghệ Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng các biện pháp xử phạt này mang tính chính trị và định hướng dư luận. Đây được xem là một sự leo thang căng thẳng mang tính bước ngoặt giữa châu Âu và Mỹ, và theo thời gian chắc chắn sẽ được phản ánh vào định giá thị trường.

Đồng thời, tranh chấp giữa cơ quan quản lý Ý (AGCM) và Meta đang trở nên gay gắt hơn. Ý đã quyết định yêu cầu đình chỉ một số điều khoản hợp đồng với WhatsApp, mà theo cơ quan quản lý là đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường và gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Tại Mỹ, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố. Nếu kết quả chênh lệch mạnh so với kỳ vọng thị trường, điều này có thể ảnh hưởng, trong số các yếu tố khác, đến sức mạnh của đồng euro so với đồng USD. Thị trường đang kỳ vọng khoảng 224.000 đơn xin trợ cấp mới.

FRA40 (D1)

Nguồn: xStation5

Giá vẫn nằm trong kênh tăng dài hạn, nhưng động lượng đang suy yếu rõ rệt. Phe mua một lần nữa không thể vượt qua các đỉnh cục bộ tại vùng 8.320 điểm, và giá ngày càng dao động nhiều hơn quanh biên dưới của kênh xu hướng tăng. Đối với phe bán, mục tiêu đầu tiên là phá vỡ xuống dưới kênh hướng tới mức Fibonacci 23,6%, qua đó có thể mở ra dư địa cho các nhịp giảm sâu hơn.

