Bảng Anh giảm sau khi CPI thấp hơn dự kiến ⏰

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) hôm nay đã công bố dữ liệu lạm phát tháng 4/2026, gây bất ngờ tích cực cho thị trường - ít nhất là dưới góc độ cuộc chiến chống lạm phát. CPI theo năm giảm xuống còn 2.8%, trong khi đồng thuận thị trường dự báo mức 3.0% và số liệu tháng 3 là 3.3%. Đây là mức CPI thấp nhất kể từ tháng 3/2025, đưa lạm phát quay trở lại gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Đáng chú ý nhất là sự chậm lại của lạm phát lõi (Core CPI) xuống chỉ còn 2.5% YoY - mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021, thấp hơn kỳ vọng 2.6% và giảm mạnh so với mức 3.1% của tháng 3. Lạm phát dịch vụ, chỉ báo then chốt đối với BoE, giảm mạnh xuống còn 3.2% từ mức 4.5% trước đó, đồng thời vượt kỳ vọng thị trường là 3.5%. Cả hai chỉ số này đều mở ra khả năng BoE tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hóa đơn năng lượng là yếu tố chính kéo lạm phát đi xuống - việc Ofgem giảm trần giá năng lượng cùng các biện pháp của chính phủ nhằm hạ chi phí đơn vị đã khiến giá điện giảm 8.4% theo tháng và giá khí đốt giảm 4.4%. Đây là yếu tố đóng góp tiêu cực lớn nhất vào thay đổi CPIH hàng năm trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4/2026. Ngược lại, nhiên liệu giao thông vẫn là yếu tố thúc đẩy lạm phát - giá xăng tăng thêm 16.6 pence/lít và dầu diesel tăng tới 31.3 pence/lít, lên mức cao nhất lần lượt kể từ tháng 11/2022 và tháng 7/2022.

Dữ liệu PPI cũng rất đáng chú ý, khi cho thấy áp lực chi phí trong chuỗi cung ứng đang gia tăng - lạm phát giá sản xuất đầu ra (Output PPI) tăng vọt lên 4.0% YoY so với kỳ vọng 3.0%, trong khi PPI đầu vào (Input PPI) tăng tới 7.7% YoY so với đồng thuận 6.3%. Điều này có thể đồng nghĩa rằng một phần áp lực chi phí từ lĩnh vực sản xuất sẽ được chuyển sang người tiêu dùng với độ trễ trong các tháng tới.

Phản ứng trên thị trường ngoại hối diễn ra rất rõ ràng - đồng bảng Anh suy yếu mạnh sau khi dữ liệu được công bố, và cặp GBP/USD lao xuống dưới mốc 1.3381, phá vỡ hỗ trợ và hình thành một cây nến có bóng dưới dài. Cả ba đường EMA (50, 100 và 200) đều hội tụ quanh vùng 1.3394–1.3397, tạo thành vùng kháng cự mạnh phía trên giá hiện tại. RSI giảm xuống quanh mức 37, cho thấy áp lực bán đang gia tăng, dù chưa rơi vào trạng thái quá bán rõ rệt.

Thị trường đã diễn giải dữ liệu này như một “đèn xanh” để Ngân hàng Trung ương Anh tăng tốc chu kỳ cắt giảm lãi suất, điều đang trực tiếp làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng bảng Anh.