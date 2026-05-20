Tin đầu ngày: Nasdaq cố gắng phục hồi, EURUSD mất 0,4%

- Chứng khoán châu Âu khép lại phiên thứ Ba với tâm lý trái chiều. FTSE, DAX và CAC40 ghi nhận mức tăng nhẹ. Mở đầu phiên Mỹ diễn ra khá căng thẳng khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm gần 1,5% do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bán dẫn và đà giảm trên diện rộng của các công ty Big Tech. Tuy nhiên, trong nửa sau của phiên, hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ dần phục hồi và nhóm chip bật tăng trở lại. Nvidia đảo chiều tăng gần 1% sau khi mở phiên giảm gần 2%, trước báo cáo kết quả kinh doanh quý dự kiến công bố sau khi Phố Wall đóng cửa vào ngày mai. Apple cũng xóa phần lớn mức giảm trước đó, trong khi cổ phiếu Intel chuyển sang sắc xanh và hiện tăng gần 4%.
- Tâm lý trên thị trường tiền điện tử vẫn yếu. Bitcoin đã lùi về 76.000 USD, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Kim loại quý cũng chịu áp lực, với bạc giảm gần 4% và vàng mất gần 1,4%. Trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh, tâm lý trên EUR/USD tiếp tục suy yếu rõ rệt khi cặp tiền kiểm định vùng 1,16 và giảm hơn 0,4% trong hôm nay, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,2% — mức cao nhất kể từ năm 2007.
- Chỉ một tuần trước, thị trường cacao còn giao dịch ở mức cao nhất trong khoảng 3,5 tháng, nhưng sau đó đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Hôm nay, hợp đồng tương lai đang cố gắng phục hồi một phần với mức tăng gần 4%. Áp lực giảm gần đây xuất phát từ các báo cáo cho thấy vụ mùa cacao của Bờ Biển Ngà có thể đạt từ 2,1 đến 2,2 triệu tấn, so với kỳ vọng trước đó quanh mức 1,8 triệu tấn.
- Intel một lần nữa nhấn mạnh tình trạng hạn chế nguồn cung bộ xử lý, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất PC đẩy mạnh việc áp dụng các chip mới nhất dựa trên tiến trình 18A của hãng. Công ty cho biết nhu cầu gia tăng nhờ trí tuệ nhân tạo đang dần siết chặt nguồn cung CPU trên toàn thị trường. Cơn sốt AI không còn chỉ giới hạn ở card đồ họa mà ngày càng bắt đầu ảnh hưởng đến phân khúc bộ xử lý truyền thống cho PC và máy chủ.
- Theo Bloomberg, NATO đang xem xét hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa nếu tuyến đường này không được mở lại trước đầu tháng 7. Đối với thị trường, đây là một tín hiệu quan trọng vì Hormuz vẫn là một trong những điểm trung chuyển then chốt của dầu thô và LNG toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng làm tăng phần bù rủi ro địa chính trị trong giá năng lượng, trong khi khả năng NATO can dự có thể báo hiệu nguy cơ leo thang xung đột rộng hơn.
- Đề xuất này được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên NATO, dù hiện vẫn chưa có sự đồng thuận hoàn toàn, đồng nghĩa chưa có quyết định tác chiến chính thức nào được thông qua ở giai đoạn này. Hội nghị các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara ngày 7–8/7 có thể trở thành sự kiện quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, các công ty vận tải biển và đồng tiền của các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng. Giá dầu hôm nay tiếp tục giao dịch quanh 110 USD/thùng và chưa phản ứng đáng kể với các thông tin này.
- Trong khi đó, chỉ số Pending Home Sales của Mỹ tăng lên 74,8 từ mức 73,7 trước đó, cho thấy sự cải thiện nhẹ trong hoạt động thị trường nhà ở. Doanh số bán nhà chờ xử lý tăng 1,4% MoM, cao hơn kỳ vọng 1,0%, dù thấp hơn nhẹ so với mức trước đó là 1,5%. Dữ liệu này có thể được xem là tích cực cho nền kinh tế Mỹ, cho thấy thị trường nhà ở vẫn duy trì khả năng chống chịu dù chi phí vay vốn ở mức cao.
- Dữ liệu gần đây của Mỹ cũng cho thấy áp lực lạm phát có thể đang gia tăng trở lại, một phần do giá dầu tăng sau căng thẳng leo thang liên quan đến Iran. Ed Yardeni từ Yardeni Research cho rằng Fed có thể đang “đi sau đường cong” về lạm phát. Theo ông, một đợt tăng lãi suất vào tháng 7 có thể giúp kiểm soát lạm phát nhưng nhiều khả năng sẽ làm gia tăng áp lực lên thị trường cổ phiếu.
