📉 Giá Vàng giảm 1,5%

Giá vàng đang giảm hơn 1,5% hôm nay xuống còn 4.500 USD/ounce, trong khi bạc ghi nhận mức giảm mạnh gần 5% xuống 74 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên. Ít nhất trong ngắn hạn, các yếu tố cơ bản hiện đang hỗ trợ cho đồng bạc xanh, vốn được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, giá dầu duy trì ở mức cao và những bất ổn kéo dài xoay quanh xung đột Trung Đông cùng các tác động lạm phát đang dần bắt đầu xuất hiện.

Những thông tin chính

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hôm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Các phát biểu từ Donald Trump cho thấy Mỹ có thể tiếp tục tấn công Iran, dù hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Scott Bessent cho biết Mỹ không muốn vội vàng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc, điều mà nhà đầu tư có thể hiểu là rủi ro về một cuộc chiến thương mại mới vẫn còn hiện hữu.

Biểu đồ GOLD, SILVER, USDIDX (D1)

Giá vàng đang tiến gần đường EMA200 phiên (đường màu đỏ) quanh vùng 4.330 USD/ounce. Nếu phá xuống dưới mức này, điều đó có thể báo hiệu sự phá vỡ giảm khỏi mô hình tam giác đối xứng. Ngược lại, nếu phục hồi vượt 4.750 USD, điều đó sẽ cho thấy khả năng xu hướng tăng lớn hơn quay trở lại.

Nguồn: xStation5

Đối với bạc, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 70 USD/ounce, gần đường EMA200 (đường màu đỏ).

