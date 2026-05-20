Bitcoin trượt xuống 76.000 USD, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/5

Bitcoin đã giảm xuống 76.000 USD trong hôm nay, mức thấp nhất kể từ ngày 1/5, khi đà giảm bị khuếch đại bởi nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cao. Biểu đồ bên dưới cho thấy BTC đã quay trở lại dưới đường EMA50 phiên (đường màu cam), cho thấy động lượng suy yếu lần đầu tiên kể từ ngày 12/4 - thời điểm Bitcoin bắt đầu nhịp phục hồi sau đó đưa giá tiến sát vùng 85.000 USD.
Áp lực bán hiện đang xuất hiện khá rõ ràng và mục tiêu tiếp theo của phe gấu dường như là nhịp điều chỉnh về khu vực 73.000 USD. Theo cách này, đường EMA50 đã chuyển từ vai trò hỗ trợ sang kháng cự, trong khi phe bò có thể sẽ cố gắng giành lại vùng 78.000 - 80.000 USD nếu tâm lý trên thị trường chứng khoán được cải thiện.
Nguồn: xStation5
Tin đầu ngày: Nasdaq cố gắng phục hồi, EURUSD mất 0,4%
📉 Giá Vàng giảm 1,5%
CẬP NHẬT MỚI: NATO cân nhắc triển khai tại Hormuz nếu eo biển không được mở lại trước tháng 7
Thị trường nổi bật: Đồng tiền mạnh nhất năm 2026 dưới sự bê bối
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.