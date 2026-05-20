Bitcoin trượt xuống 76.000 USD, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/5

Bitcoin đã giảm xuống 76.000 USD trong hôm nay, mức thấp nhất kể từ ngày 1/5, khi đà giảm bị khuếch đại bởi nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cao. Biểu đồ bên dưới cho thấy BTC đã quay trở lại dưới đường EMA50 phiên (đường màu cam), cho thấy động lượng suy yếu lần đầu tiên kể từ ngày 12/4 - thời điểm Bitcoin bắt đầu nhịp phục hồi sau đó đưa giá tiến sát vùng 85.000 USD.

Áp lực bán hiện đang xuất hiện khá rõ ràng và mục tiêu tiếp theo của phe gấu dường như là nhịp điều chỉnh về khu vực 73.000 USD. Theo cách này, đường EMA50 đã chuyển từ vai trò hỗ trợ sang kháng cự, trong khi phe bò có thể sẽ cố gắng giành lại vùng 78.000 - 80.000 USD nếu tâm lý trên thị trường chứng khoán được cải thiện.