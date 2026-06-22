Bảng Anh tăng mạnh khi thị trường hoan nghênh việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức 🚀

Đồng bảng Anh đang tăng giá so với tất cả các đồng tiền chủ chốt sau khi có thông báo rằng Thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Anh dưới thời Công đảng sau chiến thắng năm 2024, Keir Starmer, sẽ từ chức.

Thông báo từ chức

Điều gì đã xảy ra: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức cả cương vị lãnh đạo Công đảng lẫn Thủ tướng, thừa nhận rằng nhiều đồng nghiệp không còn tin tưởng ông có thể dẫn dắt đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Giai đoạn chuyển giao: Để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, ông Starmer sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi Công đảng hoàn tất cuộc bầu chọn lãnh đạo mới.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo: Quy trình chính thức để lựa chọn lãnh đạo mới đã bắt đầu. Andy Burnham, người vừa giành được một ghế trong Quốc hội, được xem là ứng viên kế nhiệm sáng giá nhất và là người dẫn đầu cuộc đua. Quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần nếu ông không có đối thủ đáng kể. Thời gian nhận đề cử sẽ diễn ra từ 9/6 đến 16/6, và Thủ tướng mới dự kiến được lựa chọn trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Phản ứng của thị trường

Đồng bảng Anh (GBP): Ban đầu đồng bảng giảm nhẹ ngay sau thông tin được công bố, nhưng nhanh chóng đảo chiều và hiện là đồng tiền có diễn biến tích cực nhất trong nhóm tiền tệ chủ chốt. GBP tăng 0,85% so với JPY, 0,55% so với EUR và 0,55% so với USD, khi thị trường hoan nghênh việc chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị.

Trái phiếu Chính phủ Anh (Gilts): Lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4,80% sau thông báo từ chức. Cần nhớ rằng lợi suất trái phiếu 10 năm từng tăng mạnh sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung của Burnham nhưng sau đó đi ngang quanh 4,8452% vào đầu phiên thứ Hai. Burnham đã trấn an thị trường trái phiếu bằng cam kết tuân thủ kỷ luật tài khóa nghiêm ngặt.

Cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư: Tâm lý thị trường phản ứng theo hướng tích cực thay vì hoảng loạn. Chỉ số FTSE 100 của Anh hướng tới cuối phiên với mức tăng khoảng 0,6%. Nhà đầu tư đánh giá cao quá trình kế nhiệm đã được chuẩn bị từ trước cùng cam kết điều hành tài khóa thận trọng của Burnham, qua đó giảm bớt lo ngại về các chính sách kinh tế thiếu kỷ luật hoặc khoảng trống quyền lực đột ngột.

Mặc dù chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Đức và Anh kỳ hạn 10 năm vẫn biến động khá thấp, cặp EUR/GBP đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần. Những lo ngại tương tự về tài khóa và tăng trưởng tại Đức có thể khiến lợi suất hai nước tiếp tục biến động đồng pha, qua đó hạn chế biên độ dao động của chênh lệch lợi suất và đóng vai trò như một "neo" trước khi xảy ra một đợt phá vỡ giảm giá kéo dài. Nguồn: XTB Research.

Bối cảnh

Việc Starmer từ chức khép lại nhiệm kỳ kéo dài chưa đầy hai năm kể từ chiến thắng áp đảo của Công đảng trong cuộc bầu cử năm 2024. Sự ra đi của ông bắt nguồn từ hàng loạt thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5, làn sóng phản đối trong nội bộ đảng liên quan đến chính sách tài khóa, cùng nhiều quyết định bổ nhiệm gây tranh cãi. Đòn giáng cuối cùng diễn ra vào 18/6, khi người được xem là ứng viên kế nhiệm, Andy Burnham, giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield, qua đó củng cố mạnh mẽ yêu cầu thay đổi ban lãnh đạo.

EURGBP (H4)

Cặp EUR/GBP đang cho thấy tín hiệu phá vỡ giảm giá mạnh, được đánh dấu bằng một cây nến đỏ lớn xuyên thủng cả đường EMA30 và EMA100. Giá đã lao dốc từ đỉnh gần nhất tại 0.8678, đồng thời xuyên thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ Fibonacci. Hiện cặp tiền đang kiểm định mức thoái lui Fibonacci 78,6% tại 0.8632. Động lượng giảm vẫn rất mạnh khi RSI giảm xuống 35,0, nhanh chóng tiến sát vùng quá bán. Nếu giá phá vỡ và duy trì dưới vùng hỗ trợ này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức mở rộng Fibonacci 100% tại 0.8620.

Nguồn: xStation5