CẬP NHẬT MỚI: BoE Giữ Nguyên Lãi Suất

Đúng như kỳ vọng của thị trường, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) diễn ra hôm nay.

Biểu đồ 1: Lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh (1998–2026)

Nguồn: XTB Research, 30.07.2026

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở tỷ lệ bỏ phiếu. Không chỉ Huw Pill và Megan Greene tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất, mà Catherine Mann cũng lựa chọn quan điểm tương tự, khiến kết quả bỏ phiếu trở nên sát hơn so với dự báo của thị trường (6 phiếu giữ nguyên, 3 phiếu tăng lãi suất). Đáng chú ý, Mann từng là một trong hai thành viên duy nhất không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 5/2025.

Theo bà, yếu tố quan trọng nhất là việc Tổng thống Donald Trump phá vỡ bản ghi nhớ hòa bình với Iran. Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh rằng: "Chi phí của việc phản ứng quá mức trước nguy cơ lạm phát tăng nhưng cuối cùng không xảy ra sẽ thấp hơn chi phí của việc phản ứng chưa đủ nếu rủi ro đó thực sự xuất hiện." Điều mà bà đề cập chủ yếu là các tác động vòng hai (second-round effects) – yếu tố cũng được Megan Greene nhiều lần nhấn mạnh.

Biểu đồ 2: Kết quả bỏ phiếu của BoE (2025–2026)

Nguồn: Own compilation based on BoE data, 30.07.2026

Nói một cách đơn giản, tác động vòng hai xuất hiện khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, tức người dân và doanh nghiệp tin rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, bất kể điều đó có hoàn toàn phù hợp với dữ liệu kinh tế hay không.

Kỳ vọng này thường dẫn đến yêu cầu tăng lương cao hơn. Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn thắt chặt với tỷ lệ thất nghiệp thấp, điều đó có thể thúc đẩy tăng trưởng tiền lương. Nếu tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát (đồng nghĩa thu nhập thực tăng) và các hộ gia đình không còn nhu cầu tích lũy lại khoản tiết kiệm đã mất, chi tiêu tiêu dùng thường sẽ gia tăng.

Mặc dù đa số thành viên MPC chưa cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết ở thời điểm hiện tại, Thống đốc Andrew Bailey vẫn khẳng định rằng: "Việc giữ nguyên lãi suất là quyết định phù hợp," đặc biệt trong bối cảnh: "Các điều kiện trong nước nhìn chung đang thuận lợi hơn đối với triển vọng lạm phát."

Dù vậy, BoE vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai, và thị trường có thể xem đây chỉ là vấn đề về thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá thông điệp lần này của BoE ít mang tính diều hâu hơn so với cuộc họp tháng 6. Thành viên MPC Swati Dhingra cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của cú sốc năng lượng hiện nay. Quan điểm này cho thấy khả năng BoE chưa nhất thiết sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9, dù đây vẫn là một kịch bản đáng được theo dõi.