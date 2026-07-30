Điểm nhấn trong phần hỏi đáp của Kevin Warsh: Lời lẽ không còn quá diều hâu, né tránh theo hướng ôn hòa

Những điểm chính trong phiên hỏi đáp

"Cuộc tranh luận trong gia đình" tại FOMC: Warsh thừa nhận ông đã yêu cầu một cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính chuyên môn sâu trong FOMC, và đúng như mong đợi, cuộc họp đã diễn ra rất sôi nổi ("good family fight"). Dù có ba phiếu phản đối ủng hộ tăng lãi suất, ông nhấn mạnh rằng quyết định giữ nguyên lãi suất vẫn nhận được sự đồng thuận từ đa số.

Không quá tập trung vào từng dữ liệu đơn lẻ: Warsh cho biết một số tín hiệu lạm phát gần đây là tích cực, nhưng nhấn mạnh rằng chỉ số Core CPI tháng 6 không đóng vai trò quyết định đối với cuộc họp lần này. Fed sẽ không "nín thở chờ đợi" từng báo cáo kinh tế mới và cũng không dựa vào một chỉ báo duy nhất để đưa ra quyết định.

Mọi lựa chọn vẫn được giữ nguyên: Việc Fed chưa hành động hôm nay chỉ là "khởi đầu của câu chuyện, chứ không phải hồi kết". Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, việc tăng lãi suất vẫn là một lựa chọn hoàn toàn thực tế.

Không phớt lờ các cú sốc kinh tế: Fed không có ý định bỏ qua những cú sốc từ thị trường năng lượng hay các rủi ro địa chính trị. Ngân hàng trung ương đang đánh giá liệu những cú sốc này có lan rộng sang toàn bộ nền kinh tế hay không.

Giữ khoảng cách với thị trường: Fed muốn để thị trường tự định giá các rủi ro và không có ý định can thiệp hoặc bóp méo các tín hiệu thị trường, chẳng hạn như sự gia tăng của lợi suất trái phiếu.

Nên hiểu lập trường "né tránh" của Warsh như thế nào?

Nghệ thuật né tránh và không đưa ra bất kỳ cam kết nào

Phiên hỏi đáp của Warsh là ví dụ điển hình về một chủ tịch ngân hàng trung ương nói rất nhiều nhưng gần như không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào. Ông liên tục tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến lộ trình lãi suất trong tương lai, đặc biệt là cuộc họp tháng 9, đồng thời nhấn mạnh rằng Fed sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa hay cam kết nào về các bước đi tiếp theo.

Quản lý kỳ vọng mà không cần phải hành động

Warsh áp dụng một chiến lược "hai hướng". Một mặt, ông trấn an thị trường bằng cách nhấn mạnh các tín hiệu tích cực từ lạm phát và khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Mặt khác, ông vẫn duy trì thông điệp rằng Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu các cú sốc lạm phát tiếp tục kéo dài. Cách tiếp cận này cho phép Warsh duy trì lập trường mang tính diều hâu, qua đó giúp điều kiện tài chính tiếp tục thắt chặt thông qua lợi suất trái phiếu cao hơn, mà không cần Fed phải thực sự nâng lãi suất ngay lập tức.

Bình thường hóa những bất đồng trong nội bộ Fed

Việc Warsh mô tả ba phiếu phản đối như một "cuộc tranh luận trong gia đình" nhằm truyền tải thông điệp rằng đây là dấu hiệu của một quá trình ra quyết định lành mạnh và cởi mở, thay vì phản ánh sự chia rẽ hay mất kiểm soát trong FOMC. Thông điệp ông muốn gửi tới thị trường rất rõ ràng: "Chúng tôi có thể có quan điểm khác nhau, nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát được tình hình."

Nhìn chung, những phát biểu mang tính né tránh của Warsh cho thấy ông chưa sẵn sàng nâng lãi suất và sẽ tiếp tục cố gắng giảm bớt kỳ vọng quá mạnh của thị trường, trong khi vẫn duy trì hình ảnh một Chủ tịch Fed quyết tâm chống lạm phát. Cách tiếp cận này đã khiến đồng USD suy yếu, qua đó đẩy **EUR/USD tăng lên vùng 1,1450, mức cao nhất kể từ ngày 16/7.