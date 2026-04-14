🚩 Báo cáo NFIB của Mỹ yếu hơn nhiều so với kỳ vọng

Niềm tin của doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ suy giảm rõ rệt trong tháng 3, cho thấy sự xấu đi của các yếu tố nền tảng trong chu kỳ kinh doanh. Động lực chính của đà giảm đến từ sự suy yếu mạnh trong đánh giá lợi nhuận và kỳ vọng về điều kiện kinh doanh tương lai. Đồng thời, bất ổn gia tăng và áp lực chi phí - đặc biệt liên quan đến năng lượng - đang ngày càng tác động đến quyết định đầu tư và định giá. Báo cáo NFIB đặc biệt quan trọng vì các doanh nghiệp nhỏ trong khảo sát này sử dụng khoảng 40% lực lượng lao động tại Mỹ.
Tóm tắt dữ liệu NFIB tháng 3
-
Chỉ số lạc quan NFIB: giảm 3 điểm xuống 95.8 (thấp hơn mức trung bình lịch sử 98), so với kỳ vọng 97.9 và mức trước đó 98.8
-
Chỉ số bất ổn (Uncertainty Index): tăng lên 92 (cao hơn đáng kể mức trung bình lịch sử 68)
-
Lợi nhuận doanh nghiệp: giảm mạnh nhất – chênh lệch giảm 11 điểm xuống -25%
-
Kỳ vọng kinh doanh: giảm tháng thứ ba liên tiếp, xuống 11% (thấp nhất từ tháng 10/2024)
Thị trường lao động:
-
Chỉ số việc làm: giảm xuống 101.6 (vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử)
-
Áp lực tiền lương: giảm (ít doanh nghiệp tăng lương hoặc có kế hoạch tăng lương hơn)
Đầu tư và hoạt động:
-
Kế hoạch chi tiêu vốn: 16% doanh nghiệp (thấp nhất từ năm 2009)
-
Doanh số: chênh lệch giảm xuống -5% (kết thúc chuỗi cải thiện 4 tháng liên tiếp)
-
Tồn kho: giảm kế hoạch đầu tư (cũng -5%)
Chi phí và giá cả:
-
Giá dầu tăng → gây áp lực lên biên lợi nhuận và khả năng chuyển chi phí sang giá bán
-
Giá thực tế đang tăng (25%), nhưng kế hoạch tăng giá lại giảm → tín hiệu nhu cầu yếu đi
Chuỗi cung ứng:
-
62% doanh nghiệp báo cáo gián đoạn (tăng theo tháng)
-
Phần lớn các gián đoạn ở mức vừa và nhẹ
Đánh giá điều kiện kinh doanh:
-
Tỷ lệ đánh giá “tốt” giảm, trong khi “khá” tăng → chất lượng tăng trưởng suy yếu
Dữ liệu NFIB cho thấy nền kinh tế Mỹ đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt do chi phí dẫn dắt. Sự suy yếu trong đầu tư và kỳ vọng làm gia tăng rủi ro giảm tốc tăng trưởng trong các quý tới, phù hợp với xu hướng điều chỉnh giảm gần đây của ước tính GDP Mỹ. Thị trường lao động hiện vẫn tương đối ổn định, nhưng các chỉ báo dẫn dắt đã bắt đầu xấu đi rõ rệt.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.