Dầu kiểm định lại mức đáy ngắn hạn - Piper Sandler đặt cược giá dầu tăng

Dầu Brent (OIL) đang giảm gần 3% hôm nay, giao dịch quanh mức 93 USD/thùng và kéo dài xu hướng giảm ngắn hạn rõ rệt, trong bối cảnh áp lực nguồn cung tiếp tục chiếm ưu thế bất chấp những bất ổn xoay quanh Eo biển Hormuz. Đồng thời, một số bộ phận nghiên cứu, bao gồm Piper Sandler, ngày càng nghiêng về kịch bản “khủng hoảng kéo dài” thay vì kỳ vọng hạ nhiệt nhanh chóng quanh Hormuz. Theo ngân hàng này, thị trường có thể đang diễn giải quá lạc quan các tín hiệu về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, trong khi tình hình vận tải thực tế tại khu vực vẫn cực kỳ mong manh.

Piper Sandler đặt cược vào giá dầu cao hơn

Trong báo cáo mới nhất, Piper Sandler cho rằng Eo biển Hormuz có thể vẫn bị “đóng một phần” thêm vài tháng nữa. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc dòng chảy dầu thô và LNG từ Trung Đông sang châu Á tiếp tục bị gián đoạn, làm gia tăng áp lực lên thị trường dầu vật chất.

Vấn đề then chốt không nhất thiết là việc Hormuz bị “đóng cửa” chính thức, mà là sự sụt giảm mạnh của lưu lượng tàu chở dầu thương mại. Theo Piper Sandler, khả năng lưu lượng vận chuyển phục hồi lên dù chỉ 50% mức trước khủng hoảng có vẻ khá thấp - không chỉ trong vài tuần tới mà có thể còn kéo dài trong nhiều tháng.

Thị trường đã nhận được nhiều tín hiệu trái chiều trong những ngày gần đây. Một mặt, Donald Trump cho rằng thỏa thuận với Iran phần lớn đã được đàm phán xong. Mặt khác, Lầu Năm Góc xác nhận các cuộc không kích bổ sung nhằm vào các cơ sở quân sự Iran và các tàu triển khai thủy lôi gần eo biển. Những diễn biến này cho thấy căng thẳng quân sự vẫn đang leo thang thay vì hạ nhiệt.

Piper Sandler tin rằng Washington không muốn theo đuổi một cuộc đối đầu toàn diện, vì phản ứng trả đũa quy mô lớn từ Iran có thể làm bất ổn khu vực và gây gián đoạn thêm cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, Tehran dường như tin rằng họ vẫn nắm giữ đòn bẩy đàm phán đáng kể, làm giảm khả năng đạt được thỏa hiệp nhanh chóng.

Tất cả những điều này dẫn tới một kết luận khá mạnh tay từ phía ngân hàng: giá dầu vẫn có thể thiết lập các đỉnh mới trong năm vào cuối mùa hè này.

Quan điểm đó không dễ bị bác bỏ. Cho tới gần đây, khoảng 1/5 giao dịch dầu đường biển toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz. Nếu lưu lượng tàu chở dầu tiếp tục bị hạn chế trong thời gian dài, vấn đề sẽ không còn chỉ là biến động trên thị trường hợp đồng tương lai mà sẽ trở thành câu chuyện về khả năng tiếp cận dầu vật chất - đặc biệt đối với châu Á.

Dự trữ chiến lược của Mỹ đang hướng sang châu Á

Mỹ hiện đang gửi một lô dầu hiếm hoi từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) sang châu Á, cho thấy cuộc khủng hoảng Hormuz đang tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu sâu sắc đến mức nào. Theo dữ liệu vận tải do Reuters trích dẫn, một tàu chở dầu từ SPR của Mỹ đã rời Vịnh Mexico để tới Philippines. Đây là chuyến hàng dầu chiến lược đầu tiên của Mỹ sang châu Á kể từ cuối năm 2022.

Động thái này là bất thường nhưng có logic chiến lược rõ ràng. Sự gián đoạn lưu lượng tàu qua Hormuz đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến cung ứng truyền thống từ Trung Đông sang châu Á. Trước khủng hoảng, các nền kinh tế châu Á nhập khẩu khoảng 80% dầu thô từ Trung Đông, trong khi Philippines phụ thuộc lớn vào Saudi Arabia, Iraq và UAE.

Ví dụ, siêu tàu chở dầu VLCC Arosa của Hy Lạp hiện đang vận chuyển khoảng 616.000 thùng dầu chua từ SPR của Mỹ cùng thêm 700.000 thùng dầu chua khác của Mỹ. Điều này cho thấy Washington không chỉ chuyển hướng dầu sang châu Âu mà còn ngày càng cố gắng bù đắp thiếu hụt tại châu Á.

Vấn đề nằm ở chỗ quy mô gián đoạn nguồn cung tiềm năng từ Trung Đông vẫn cực kỳ lớn. Các ước tính cho thấy từ 14 đến 15 triệu thùng/ngày sản lượng có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng hiện nay. Ngay cả việc xả kho phối hợp trên diện rộng từ các nước thành viên IEA cũng có thể không đủ nếu khủng hoảng Hormuz kéo dài.

Bất chấp đợt điều chỉnh giảm gần đây của giá dầu, thị trường dầu toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc bắt buộc. Châu Á - khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào năng lượng Trung Đông - có khả năng sẽ phải gánh chịu chi phí logistics và giá cả cao nhất. Trong khi đó, Mỹ ngày càng đóng vai trò là nhà cung cấp khẩn cấp không chỉ cho châu Âu mà còn cho cả người mua tại châu Á.

OIL (khung thời gian D1)

Dầu WTI ban đầu đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng trước khi điều chỉnh xuống dưới mốc 100 USD. Tuy nhiên, theo Piper Sandler, thị trường có thể đang định giá quá sớm cho kịch bản bình thường hóa. Nếu khủng hoảng kéo dài, áp lực nguồn cung mới có thể một lần nữa đẩy giá dầu tăng mạnh, từ đó gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như đà phục hồi gần đây của thị trường chứng khoán.

Nguồn: xStation5