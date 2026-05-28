Tin đầu ngày - Dầu lao dốc cùng các chỉ số chứng khoán trong bối cảnh hy vọng hòa bình vẫn còn mong manh

🌍Địa chính trị Các tín hiệu trái chiều đang tác động mạnh đến thị trường liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến sự và khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz chiến lược.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “không hài lòng” với tiến triển của các cuộc đàm phán, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhanh chóng.

Nhà Trắng bác bỏ các thông tin từ truyền thông Iran về một dự thảo thỏa thuận tạm thời - theo đó lưu thông qua eo biển sẽ trở lại bình thường trong vòng một tháng - và gọi đây là “sự bịa đặt hoàn toàn”.

Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng sẽ không có quốc gia nào kiểm soát eo biển này và Mỹ sẽ giám sát khu vực. Ông cho biết khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD của Tehran chỉ được hoàn trả khi Iran bắt đầu “cư xử đúng mực”, đây vẫn là điểm bất đồng lớn bên cạnh vấn đề tự do hàng hải qua Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vài giờ hoặc vài ngày tới sẽ cho thấy liệu có thể đạt được tiến triển hay không. Ông cũng nói đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance đang tham gia sâu vào các cuộc đàm phán. 🇺🇸 Thị trường chứng khoán Mỹ (Wall Street) Các chỉ số lớn của Wall Street quay đầu giảm sau nhịp tăng đầu phiên, chấm dứt chuỗi lập đỉnh lịch sử gần như liên tục trong những tuần gần đây. Trong phiên, hợp đồng US500 (S&P 500) giảm khoảng 0,1%, hợp đồng US100 (Nasdaq 100) mất 0,3%, trong khi hợp đồng US30 (Dow Jones) tăng khoảng 0,4%.

Nhóm ngân hàng lớn dẫn đầu đà giảm, trong khi đợt tăng mạnh trước đó của các cổ phiếu chip bán dẫn đã chững lại. Theo dữ liệu từ BofA Securities, lĩnh vực công nghệ ghi nhận dòng vốn rút ra từ nhà đầu tư cá nhân lớn nhất kể từ tháng 12 tuần trước.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nâng dự báo cuối năm cho S&P 500 lên 8.000 điểm (từ mức 7.600), nhờ mùa báo cáo lợi nhuận quý I đặc biệt tích cực. Họ gia nhập Morgan Stanley và Deutsche Bank — những tổ chức cũng đang đặt mục tiêu 8.000 điểm. Tin doanh nghiệp nổi bật: Cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. cùng nhiều ngân hàng lớn giảm sau phát biểu của Jamie Dimon tại hội nghị Bernstein, khi ông cho rằng chi phí năm 2026 có thể cao hơn nhẹ so với dự báo trong khi hướng dẫn về thu nhập lãi thuần (NII) vẫn không đổi. Trong khi đó, Bank of America kỳ vọng doanh thu mảng sales & trading sẽ tăng khoảng 15% YoY trong quý II.

CEO của Boeing Co. đưa ra triển vọng lạc quan hơn, dự báo sản lượng 737 Max sẽ tăng, các mẫu máy bay bị trì hoãn sẽ được chứng nhận, đồng thời hưởng lợi từ chi tiêu quốc phòng gia tăng. Ngoài ra, báo cáo lợi nhuận của Salesforce Inc. sau giờ đóng cửa có thể quyết định liệu cổ phiếu này có thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện tại hay không.

Trước màn IPO rất được mong đợi của SpaceX, FTSE Russell đã sửa đổi các quy tắc đưa nhanh các công ty vốn hóa lớn vào các chỉ số chính.

Lululemon Athletica Inc. đồng ý bổ nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị mới, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài với nhà sáng lập Chip Wilson, trong khi Blackstone Inc. sẽ cung cấp tối đa 1,3 tỷ USD tài trợ cho Apogee Therapeutics Inc. Thị trường chứng khoán châu Âu và Anh Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu đóng cửa đi ngang sau khi xóa sạch đà tăng đầu phiên do áp lực từ các tiêu đề địa chính trị. Chỉ số công nghệ Stoxx Tech Index giảm 1,2%, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Chỉ số Eurostoxx 50 tăng nhẹ 0,11%, tuy nhiên hợp đồng tương lai EU50 hiện giảm 0,23%. 📈 Kinh tế vĩ mô và trái phiếu Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8, khiến số lượng đơn đăng ký vay mua nhà trong tuần kết thúc ngày 22/5 sụt giảm.

Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu thu nhập cá nhân và chỉ số PCE của Mỹ công bố vào thứ Năm, cùng báo cáo tồn kho bán lẻ vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ổn định ở mức 4,49%.

Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm ở mức 2,99% (gần như không đổi), trong khi lợi suất Anh giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,86%. 💱 Tiền tệ Cặp EURUSD ổn định quanh mức 1,1623, dù trước đó từng tiến sát đỉnh cao nhất kể từ giữa tháng 5 tại 1,1660 nhờ dầu giảm mạnh hơn.

Đồng bảng Anh giảm 0,2% so với USD xuống còn 1,3421 USD.

Đồng yên Nhật suy yếu 0,2% so với USD, đưa cặp USDJPY lên 159,54. 🛢️ Hàng hóa Giá dầu thô giảm mạnh sau một phiên biến động dữ dội. Dầu WTI của Mỹ lao dốc 4,3% xuống còn 89,5 USD/thùng, rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 90 USD.

Đáng chú ý, do kỳ nghỉ hôm thứ Hai nên báo cáo tồn kho DOE chưa được công bố hôm nay, trong khi báo cáo API sẽ được phát hành sau giờ đóng cửa.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết theo dự thảo thỏa thuận, eo biển Hormuz có thể trở lại trạng thái bình thường chỉ một tháng sau khi ký kết. Tuy nhiên, đồng thời, số lượng tàu đi qua - cả hợp pháp lẫn tắt bộ phát tín hiệu - đã giảm so với cuối tuần trước.

Giá vàng giảm tới 1,2% trong ngày, chạm mức 4.450 USD - thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Giá khí tự nhiên quay trở lại xu hướng tăng mạnh, tăng gần 4% lên trên mức 3,1 USD/MMBTU. ₿ Tiền điện tử Bitcoin giảm khoảng 1,5%, giao dịch quanh mốc 74.800 USD.

Ethereum giảm 1%, lùi về quanh mức 2.050 USD.

