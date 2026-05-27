🛢️Oil.Brent lao dốc hơn 3%

Sau nhịp phục hồi giá ngày hôm qua trên thị trường năng lượng, hôm nay chúng ta lại chứng kiến xu hướng giảm quay trở lại trong bối cảnh kỳ vọng đạt được hòa bình tại Iran. Ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trước các báo cáo về khả năng đạt được bước đột phá ngoại giao giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, bất chấp sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý thị trường, tình hình thực tế tại eo biển Hormuz chiến lược hầu như không thay đổi. Lưu lượng tàu thuyền vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, và các cuộc đụng độ quân sự thường xuyên vẫn tiếp diễn trong khu vực.

Sự Sụt Giảm Mạnh Của Giá Dầu Thô

Các báo cáo về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã dẫn đến làn sóng bán tháo mạnh trên các sàn giao dịch nhiên liệu. Điều này thể hiện qua các số liệu như sau:

Giá dầu Brent đã có lúc giảm xuống dưới mức 92 USD/thùng, thấp nhất trong một tháng, nhưng sau đó giá quay trở lại mức 94 USD/thùng. Tính theo tuần, giá đã giảm hơn 6%, trong khi tính từ đầu tháng, mức giảm lên tới 15%.

Dầu WTI của Mỹ giao tháng 7 ghi nhận mức giảm còn sâu hơn, có lúc vượt quá 5%. Hiện tại mức giảm đã thu hẹp còn 3,5%, và giá quay trở lại trên 90 USD/thùng.

Dầu có thể ghi nhận đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Dự Thảo Thỏa Thuận Thắp Lên Sự Lạc Quan

Nguồn gốc của đợt giảm giá hôm nay đến từ các báo cáo của truyền hình nhà nước Iran, cho biết họ đã có được bản dự thảo không chính thức của một thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Theo các điều khoản trong tài liệu này, lưu thông thương mại và tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường trong vòng một tháng kể từ khi thỏa thuận được hoàn tất. Dự thảo quy định, trong số những điều khác, rằng lực lượng Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân áp đặt lên các cảng của Iran và rút hải quân khỏi vùng biển xung quanh Iran. Việc dỡ bỏ phong tỏa có thể dẫn tới sự gia tăng đột ngột lượng dầu đổ vào thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng thỏa thuận vẫn chưa được ký kết, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng việc hoàn tất thỏa thuận cuối cùng có thể mất ít nhất vài ngày nữa. Hơn nữa, trong hơn chục tuần gần đây đã xuất hiện ít nhất vài tuyên bố tương tự, do đó không thể loại trừ khả năng các biến động hiện tại chỉ là một nhịp điều chỉnh trước khi xuất hiện một đợt tăng giá mới trong xu hướng đi ngang đã kéo dài từ ngày 8/9 tháng 3.

Cần nhấn mạnh rằng các điểm bất đồng chính bao gồm yêu cầu của Iran về việc lập tức giải ngân một nửa trong số 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng và sự miễn cưỡng của Tehran trong việc đảm bảo tự do hàng hải hoàn toàn mà không thu phí dịch vụ điều hướng. Chính Iran cho biết họ gần đây đã cho phép vài chục tàu đi qua. Thông tin cũng xuất hiện về việc hai siêu tàu chở dầu đã rời cảng. Tuy nhiên, điều đó chỉ như “muối bỏ bể” so với nhu cầu của thị trường dầu toàn cầu.

Điều đáng chú ý là việc các tàu chở dầu này rời đi đánh dấu lần đầu tiên trong một tuần có tới 4 triệu thùng dầu không bị trừng phạt được vận chuyển qua eo biển, mặc dù tổng lưu lượng hôm thứ Ba chỉ đạt 5 tàu đi theo cả hai chiều. Các nhà phân tích thị trường năng lượng nhấn mạnh rằng sự gia tăng tạm thời này có thể nhanh chóng bị bù trừ bởi việc hoàn toàn không có tàu nào xuất hiện trong các ngày tiếp theo, do tàu chỉ rời khu vực theo từng đoàn được tổ chức. Ngoài ra, việc theo dõi lưu lượng còn bị cản trở bởi tình trạng nhiễu tín hiệu AIS trên diện rộng và việc các tàu liên quan tới Iran thường xuyên tắt bộ phát đáp để tránh bị phát hiện.

Dầu hiện đã bước vào xu hướng giảm, điều này cũng được gợi ý bởi lịch sử các căng thẳng trên thị trường dầu trong các năm 1990 và 2022. Mặt khác, chính lịch sử đó cũng cho thấy con đường quay trở lại mức giá trước khủng hoảng có thể rất gập ghềnh, và cuộc khủng hoảng hiện tại trên thị trường dầu thô là lớn nhất trong lịch sử. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Góc Nhìn Kỹ Thuật

Về mặt kỹ thuật, chúng ta đang chứng kiến một tình huống quan trọng trên thị trường dầu Brent. Trước tiên, giá đã nằm dưới đường trung bình động 50 ngày trong nhiều phiên liên tiếp, điều này có thể là một tín hiệu quan trọng. SMA 50 cũng đang chạm điểm bẻ cong xu hướng, tương tự như những gì đã xảy ra vào tháng 7/2022.

Mặt khác, đường trung bình 100 kỳ vẫn đang đi lên và nằm dưới mức giá dầu hiện tại. Đồng thời, có vẻ như để thị trường ổn định sau khi đạt được hòa bình, giá dầu sẽ cần duy trì ít nhất trong vùng 80–85 USD/thùng, trong khi vào năm 2022 giá cuối cùng đã giảm xuống dưới cả mức 80 USD.

