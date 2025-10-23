Báo cáo thu nhập của IBM: Tăng trưởng chậm và định hướng kém

IBM đã công bố kết quả kinh doanh vào ngày hôm qua, và thoạt nhìn thì có vẻ khả quan. Doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đều vượt kỳ vọng của thị trường, và dòng tiền tự do (free cash flow) cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phản ứng của nhà đầu tư lại khá tiêu cực. Trong phiên giao dịch chính, giá cổ phiếu giảm nhẹ, và trong phiên giao dịch ngoài giờ, mức giảm vượt quá 7%.

Đây là quý thứ ba liên tiếp mà buổi họp công bố kết quả kinh doanh kết thúc trong sự thất vọng.

Doanh thu quý vừa qua đạt 16,33 tỷ USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước và vượt rõ ràng so với mức dự báo khoảng 16,1 tỷ USD.

Mảng hạ tầng (infrastructure) đáng được nhắc đến đặc biệt, khi tăng trưởng tới 17%, cho thấy sức bền của các lĩnh vực kinh doanh truyền thống.

Mảng tư vấn (consulting) lại có mức tăng khiêm tốn hơn nhiều, chỉ đạt 3,3%.

Công ty cũng đạt được kỳ vọng về biên lợi nhuận hoạt động (operating margin) ở mức 58,7%, và lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng lên 2,65 USD, vượt dự báo.

Dòng tiền tự do đạt 2,37 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vậy tại sao phản ứng lại yếu như vậy?

Thị trường đặc biệt thất vọng với tốc độ tăng trưởng của hai mảng phần mềm và tư vấn — những lĩnh vực mà nhà đầu tư xem là động lực tự nhiên cho sự mở rộng và tạo biên lợi nhuận cao hơn trong các năm tới. Ngoài ra, giới đầu tư chú ý đến một thay đổi nhỏ nhưng đáng kể trong cách diễn đạt của ban lãnh đạo.

"Mức tăng trưởng doanh thu năm nay được mô tả là "tối thiểu 5%" thay vì mức "trên 5%" trước đó. Cách diễn đạt này được hiểu là một sự hạ thấp dự báo trên thực tế và làm gia tăng lo ngại rằng tăng trưởng doanh thu có thể không tăng tốc như dự kiến trước đây. Hầu hết các ngân hàng đầu tư duy trì khuyến nghị của họ ở mức tích cực vừa phải. Đồng thời, các nhà phân tích đang ngày càng bày tỏ quan ngại về tốc độ tăng trưởng yếu trong các phân khúc trọng yếu. IBM vẫn là một công ty sở hữu các tài sản mạnh mẽ, một danh mục công nghệ rộng lớn và một thương hiệu dễ nhận biết.

Tuy nhiên, tập đoàn lâu đời này đang ngày càng chật vật với các yêu cầu của thị trường năng động và cạnh tranh cao ngày nay, nơi các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng tốc ổn định, đặc biệt là trong các phân khúc phần mềm và dịch vụ. Nếu không có bằng chứng rõ ràng về sự tăng tốc tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực này, mỗi lần vượt qua ước tính đồng thuận (consensus beat) sau đó có thể sẽ không đủ để đảo ngược câu chuyện tiêu cực xoay quanh công ty.