Tin đầu ngày (16.12.2025): Lo ngại trong lĩnh vực công nghệ khiến thị trường giảm điểm.

Phiên giao dịch tại Mỹ khởi đầu với mức tăng nhẹ, nhưng dần mất đà do lo ngại về tình trạng của các công ty công nghệ. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở các hợp đồng tương lai trên chỉ số Russell 2000, giảm khoảng 0,6%. Nasdaq 100 diễn biến tốt hơn, với các hợp đồng giảm 0,3%. Mức giảm nhỏ nhất thuộc về S&P 500 và Dow Jones, khi mức giảm chỉ quanh 0,2%.

Công ty iRobot, nhà sản xuất robot hút bụi mang tính biểu tượng “Roomba”, đã không thể chịu nổi áp lực từ các sản phẩm thay thế giá rẻ của Trung Quốc và tuyên bố phá sản, với mức sụt giảm định giá vượt quá 70%.

Các phát biểu trong ngày hôm nay của các thành viên FED được thị trường tiếp nhận theo hướng tương đối ôn hòa (dovish), tuy nhiên những xung đột nội bộ ngày càng rõ rệt đang thu hút nhiều sự chú ý hơn. Quan điểm của các thành viên FOMC dường như đang trôi theo hai hướng khác nhau. Trong khi đó, các thông tin từ vòng tròn thân cận của Tổng thống Trump cho thấy khả năng Kevin Hassett được đề cử không còn chắc chắn như thị trường đã định giá cách đây một tuần.

Phiên giao dịch tại châu Âu diễn biến tốt hơn so với Mỹ, với xu hướng tăng chiếm ưu thế. Dẫn đầu đà tăng là Ý và Ba Lan. Các hợp đồng tương lai trên FTSE MIB của Ý tăng khoảng 1%, trong khi các hợp đồng trên WIG20 tăng tới 1,7%. Mức tăng đáng kể cũng được ghi nhận ở các hợp đồng trên SUI20, UK100 và SPA35. Chỉ số Pháp tăng nhẹ, với hợp đồng CAC40 tăng 0,4%. Riêng DAX của Đức giảm nhẹ khoảng 0,2%.

Phiên châu Âu ghi nhận sự sụt giảm của các công ty quốc phòng, do các vòng đàm phán tiếp theo liên quan đến Ukraine. Các ngân hàng châu Âu đang kéo chỉ số đi lên, khi tâm lý đối với nhóm này trở nên rõ ràng tích cực hơn.

Dữ liệu PPI của Thụy Sĩ gây thất vọng. Giá sản xuất giảm tới 0,5% so với tháng trước. Đồng franc Thụy Sĩ suy yếu rõ rệt so với USD và EUR, giảm khoảng 0,2%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng krone Na Uy và krone Thụy Điển cũng diễn biến kém. Các đồng tiền Bắc Âu đang mất giá so với hầu hết các cặp tiền tệ.

Trên thị trường hàng hóa, trong nhóm nông sản, đà giảm của ca cao tiếp tục. Mặt hàng này đang chịu áp lực cung rất lớn và kéo dài, với giá hợp đồng giảm hơn 6% trong hôm nay.

Giá dầu giảm hơn 1,5%, quay lại kiểm tra các mức đáy gần đây.

Kim loại quý tiếp tục một làn sóng tăng mới. Palladium tăng mạnh nhất, lên tới 5%, trong khi platinum và bạc tăng khoảng 2%. Vàng tăng nhẹ khoảng 0,2%.