Báo cáo thu nhập của PayPay - Lợi nhuận tăng gấp đôi và kế hoạch hợp tác với OpenAI

PayPal khép lại mùa báo cáo lợi nhuận với mức tăng ngoạn mục. Một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn nhất thế giới đã công bố kết quả kinh doanh và giới thiệu hợp tác với OpenAI, khiến giá cổ phiếu tăng hơn 10% trong phiên giao dịch hôm nay. Công ty công bố kết quả quý III/2025 và đưa ra dự báo cho các quý tiếp theo:

Doanh thu thuần: 8,42 tỷ USD — tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo thị trường là 8,24 tỷ USD.

Phân khúc “Dịch vụ Giá trị Gia tăng” ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 895 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Doanh thu tại Mỹ: 4,75 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người dùng hoạt động: tăng lên 438 triệu.

Tổng khối lượng thanh toán (TPV): đạt 458 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS điều chỉnh): đạt 1,34 USD, vượt dự báo thị trường là 1,20 USD.

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow): tăng mạnh 48%, đạt 2,3 tỷ USD.

Công ty dự báo EPS điều chỉnh quý IV ở mức 1,31 USD, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Với dự báo cả năm, EPS được nâng từ 5,35 USD lên 5,39 USD, cao hơn mức dự báo của thị trường (5,25 USD). CAPEX cũng được nâng lên 1 tỷ USD vào cuối năm. Ngoài ra, công ty thông báo cổ tức quý này sẽ là 0,14 USD/cổ phiếu.

Những kết quả này đã đủ để làm hài lòng nhà đầu tư khi PayPal vượt xa kỳ vọng, nhưng yếu tố khiến cổ phiếu tăng hai chữ số là thỏa thuận hợp tác với OpenAI. PayPal sẽ là nền tảng đầu tiên tích hợp ví kỹ thuật số trực tiếp vào ChatGPT.

Trong bối cảnh tâm lý thị trường cực kỳ lạc quan đối với lĩnh vực AI, đặc biệt là giữa các nhà đầu tư tổ chức, bất kỳ hợp tác nào với OpenAI đều là chất xúc tác mạnh mẽ cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trong trường hợp của PayPal, với hơn 800 triệu người dùng ChatGPT và việc nhiều người đã sử dụng AI để tìm kiếm sản phẩm, tích hợp trực tiếp ví điện tử có thể mở ra nguồn doanh thu khổng lồ — dù hiện khó ước tính chính xác.

Ngoài ra, Blue Owl Capital đã thể hiện niềm tin vào công ty khi mua lại 7 tỷ USD các khoản phải thu của dịch vụ “Mua trước, trả sau” (Buy Now, Pay Later) từ PayPal. Sau đợt tăng giá hôm nay, cổ phiếu đã quay lại mức của tháng 7 năm nay, thời điểm giá từng giảm 15%, tuy nhiên, vẫn còn cách đỉnh cục bộ năm 2024 khoảng 20%.

Biểu đồ cổ phiếu PYPL.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5