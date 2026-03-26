Báo cáo về dự trữ khí đốt tự nhiên của Mỹ cho thấy mức giảm mạnh hơn dự kiến trong lượng tồn kho ⬇️

Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về dự trữ khí đốt tự nhiên cho thấy mức giảm tồn kho lớn hơn dự kiến — mức rút thực tế là -54 Bcf, trong khi các nhà phân tích dự báo -48 Bcf, và số liệu trước đó ghi nhận mức tăng 35 Bcf. Mức giảm này cho thấy nhu cầu tiêu thụ khí đốt cao hơn dự kiến hoặc nguồn cung bị thắt chặt, dẫn đến lượng tồn kho thấp hơn. Trong ngắn hạn, thị trường có thể phản ứng bằng việc giá tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu theo mùa biến động mạnh. Source: xStation

