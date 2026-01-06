Barkin và Miran vẫn giữ quan điểm trái ngược nhau về lộ trình chính sách của Fed🎙️

Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond - Thomas Barkin, đã thể hiện lập trường thận trọng nhưng thiên về hướng “diều hâu”, cho rằng các biện pháp cắt giảm thuế, nới lỏng quy định và kỳ vọng hạ lãi suất sẽ tạo lực kích thích cho nền kinh tế trong năm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách sắp tới cần được cân nhắc kỹ lưỡng do rủi ro tồn tại ở cả hai mặt trong nhiệm vụ kép của Fed. Barkin lưu ý rằng lạm phát đã giảm nhưng vẫn cao hơn mục tiêu và thị trường lao động không nên suy yếu thêm nhiều trong những tháng tới. Đáng chú ý, ông mô tả lập trường chính sách hiện tại là “nằm trong vùng trung lập”, thay vì “hơi mang tính thắt chặt” như năm ngoái, đồng thời cho rằng người tiêu dùng và nền kinh tế mạnh hơn trong năm nay có thể biện minh cho việc giữ lãi suất không đổi lâu hơn.

Ngược lại, Thành viên Hội đồng Fed Miran - người vốn nổi tiếng với quan điểm ôn hòa (bồ câu) - cảnh báo rằng việc duy trì chính sách quá thắt chặt có thể “bóp nghẹt tăng trưởng ngay từ giai đoạn đầu”. Miran cho rằng lạm phát lõi đã gần đạt mục tiêu, chính sách tài khóa sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế, và các yếu tố méo mó trong thành phần nhà ở chỉ mang tính tạm thời, khiến dữ liệu lạm phát hiện tại bị sai lệch. Ông cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất hơn 100 điểm cơ bản trong năm nay và kỳ vọng các dữ liệu sắp tới sẽ tiếp tục ủng hộ việc nới lỏng chính sách.

Cặp TIỀN EUR/USD đã hồi phục nhẹ sau nhịp điều chỉnh do CPI của Đức yếu hơn và các chỉ số PMI trên khắp châu Âu gây thất vọng. Hiện tại, thị trường đang định giá khả năng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed không sớm hơn cuộc họp FOMC vào tháng 4 hoặc tháng 6.