BCDT của Meta: liệu sự chuyển đổi AI có được thị trường đón nhận một cách tích cực ? 🔎

Meta Platforms (META.US) sẽ công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 trong hôm nay. Cổ phiếu công ty đã có đợt tăng mạnh hơn 6% trong hai tuần qua, dù hôm nay giao dịch khá ổn định. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Meta đã tăng 27,41%, và kể từ mức đáy hồi đầu tháng 4, đã tăng tới 54,8%.

Hoạt động quảng cáo vẫn là động cơ tăng trưởng chủ đạo của Meta. Thị trường kỳ vọng mức tăng hai chữ số cả về khối lượng quảng cáo lẫn doanh thu. Theo dự báo của FactSet và Bloomberg, doanh thu quý 3 của Meta sẽ đạt 49,5 tỷ USD. Nhà đầu tư cũng đặc biệt chú ý đến chi tiêu vốn (Capex), khi Meta thường cập nhật hướng dẫn Capex trong quý 3. Lần này, thị trường dự báo chi tiêu vốn năm tới có thể tăng khoảng 40%, chủ yếu do đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.

Dự báo tài chính quan trọng:

Doanh thu (Q3): 49,5 tỷ USD (+22% so với cùng kỳ) — tốc độ tăng nhanh nhất trong năm.

EPS: 6,72 USD (+11% so với cùng kỳ).

Lượng hiển thị quảng cáo: +10,8%.

Giá quảng cáo trung bình: +10,5%.

Biên lợi nhuận hoạt động: khoảng 39%.

Capex 2025: khoảng 69 tỷ USD, với khả năng hướng dẫn 97–103 tỷ USD cho năm 2026.

Người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn hệ sinh thái: 3,48 tỷ.

Đầu tư vào AI

Quá trình chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta đang tác động mạnh đến bảng cân đối kế toán. Chi tiêu vốn khoảng 70 tỷ USD trong năm nay, cùng với 27–30 tỷ USD tài trợ tư nhân từ Blue Owl Capital và PIMCO, cho thấy quy mô tham vọng khổng lồ của công ty. Khoản đầu tư này nhằm mở rộng trung tâm dữ liệu Hyperion và phát triển dài hạn các dự án AI. Khác với Microsoft hay Amazon, Meta xây dựng hạ tầng điện toán chỉ phục vụ hệ sinh thái riêng, điều này tăng tính chiến lược nhưng cũng làm gia tăng rủi ro nếu tăng trưởng doanh thu quảng cáo chậm lại.

Thị trường đang chờ đợi gì?

Hiện tại, nhà đầu tư chấp nhận chi tiêu vốn tăng mạnh, coi đó là hợp lý với tiềm năng tăng tương tác người dùng và hiệu quả quảng cáo. Tuy nhiên, dự báo chi tiêu năm 2026 có thể thử thách mức độ lạc quan này. Giới phân tích dự báo Capex 2025 khoảng 72 tỷ USD, và có thể vượt 100 tỷ USD vào năm 2026.

Triển vọng

Kết quả của Meta nhiều khả năng sẽ xác nhận dòng tiền mạnh mẽ từ quảng cáo, nhưng cán cân giữa đầu tư AI mạnh tay và tăng trưởng lợi nhuận sẽ là yếu tố quyết định phản ứng của thị trường. Nếu công ty báo hiệu chi tiêu năm 2026 quá cao hoặc cho thấy dấu hiệu chậm lại trong quảng cáo, cổ phiếu có thể điều chỉnh sau đợt tăng vừa qua. Ngược lại, tiến triển trong các sáng kiến AI hoặc tăng cường mức độ tương tác người dùng có thể củng cố vị thế thị trường của Meta và biện minh cho mức định giá cao hiện tại.